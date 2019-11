Ouders eisen uitleg over arrestatie van 14-jarige op de Meir: “Vijf uur zonder nieuws” Patrick Lefelon

18 november 2019

20u09 20 Antwerpen Ouders van een 14-jarige jongen vragen dinsdag uitleg aan de procureur over de arrestaties van de politie vorige vrijdagavond op de Antwerpse Meir. “De ouders hebben van 18 u tot 23 uur vruchteloos gezocht en gebeld naar hun minderjarige zoon. De politie had hen meteen moeten verwittigen”, zegt advocaat Walter Damen die door de ouders is ingeschakeld.

Vrijdag had de politie info achterhaald dat er via sociale media werd opgeroepen om winkels te plunderen in Antwerpen. De 16-jarige die de oproep had gelanceerd, werd in de namiddag gearresteerd. De jeugdrechter plaatste hem in een gesloten jeugdinstelling. Hij wordt verdacht van een poging diefstal met geweld bij nacht, in bende en met wapenvertoon en voor leiderschap van een criminele organisatie.

Tijdens verscherpt toezicht arresteerde de politie vrijdag in de vooravond 16 andere jongeren. Ze werden enkele uren van hun vrijheid beroofd en mochten daarna beschikken. Zij zullen in de loop van deze week verhoord worden. Het parket zal pas na de verhoren beslissen over mogelijke maatregelen tegen de jongeren.

De ouders van de 14-jarige Ayoub L. nemen geen genoegen met deze uitleg van politie en parket. Zij stapten maandag naar advocaat Walter Damen.

“Deze jongen komt uit Boom en loopt school in Edegem. Hij had van zijn ouders toelating om na schooltijd vrijdag naar Antwerpen te gaan voor een schoolopdracht. Daar mocht hij een taco eten met zijn vrienden en om 19 uur zou zijn zus Zainab hem oppikken om samen terug naar huis te gaan. De zus is kort na 18 uur beginnen bellen en whatsappen maar kreeg geen contact met haar broer. Zij verwittigde haar ouders. Ook die belden rond om te horen waar de jongen zat. Ten einde raad hebben zij de politie van Boom ingeschakeld om de ‘verdwijning’ van hun zoon te melden. Pas om 23 uur kregen zij te horen dat de jongen kort na 18 u was gearresteerd in Antwerpen. De familie was na vijf uur zonder nieuws helemaal over haar toeren."

Geen telefoon

Burgemeester Bart De Wever reageerde na de arrestaties dat ook de ouders zullen worden aangepakt: “Gezien de jeugdige leeftijd van enkele arrestanten komt ook de ouderlijke verantwoordelijkheid in beeld.”

De politie deelde officieel mee dat alle ouders onmiddellijk zijn verwittigd van de arrestatie van hun kinderen. Volgens advocaat Walter Damen is dat in het geval van de 14-jarige Ayoub misgelopen.

“De politie heeft de gsm van de jongen in beslag genomen. Hij heeft de telefoonnummers van zijn ouders gegeven. Toch duurt het vijf uur voor iemand iets laat weten. De jongen is opgesloten in een cel voor minderjarigen, zijn vingerafdrukken zijn afgenomen en er zijn foto’s gemaakt. Zij voelden zich behandeld als echte criminelen."

Of de jongen de oproep voor plunderingen op de Meir had gezien op sociale media, laat advocaat Damen nog in het midden. “Naargelang de instellingen van je Snapchat krijg je ongevraagd allerlei Snaps doorgestuurd. Hij was in geen geval daarvoor naar de Meir afgezakt. Ik spreek mij niet uit over de arrestaties zelf. Een aantal kunnen terecht zijn geweest Wat mij dwarszit, is dat de ouders en de zus urenlang in het ongewisse zijn gelaten. De jongen is tenslotte maar veertien jaar. Ik wacht het antwoord van de procureur af om verdere stappen te ondernemen.”