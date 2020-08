“Otomat heavenly pizza shack” opent op tijdelijk restaurant op Antwerpse Zuid ADA

17 augustus 2020

15u41 0 Antwerpen De bekende pizzazaak Otomat opent een nieuwe vestiging op het Antwerpse Zuid op de hoek van de Sint-Michielskaai en Scheldestraat. “Otomat Shack wordt een keet met flashy gevel en aparte vibe.”

Om hun pizza beter en sneller bij hun fans op het Antwerpse Zuid te brengen, openen de pizzabakkers van Otomat tot eind dit jaar een extra locatie. Of beter een keet met flashy gevel en aparte vibe. Een intieme werkplaats waar ze net als op de locatie op ’t Eilandje verse, eigenzinnige pizza’s bakken.

Op het Zuid, op de hoek van de Sint-Michielskaai en Scheldestraat, is de ‘shack’ door zijn inrichting als werkatelier een bolster met een blanke pit. Ruw en romantisch. Geen bediening aan tafel, noch borden of bestek bij “Otomat heavenly pizza Shack”. Wel het plezier om gezeten op biergarten banken een Margarita op te smikkelen. Of om een Madras of Dirty Vegan mee te nemen naar de Scheldekaaien.

‘Do the Otomat shack’

In de ‘shack’ haal je zelf pizza af en heb je drie mogelijkheden om de ‘shack’ te doen. Je kan ter plaatse aan typische biergarten tafels met een vers getapte pint plaats nemen. Je kan de pizza aan de overkant, langs de Schelde picknickend in je bubbel opeten. Of je kan de pizza mee naar huis nemen. Wie voor de ‘shack’ het kot niet uit kan of wil, is er thuisbezorging. De keet is als pop-up opgevat en zal tot het einde van dit jaar open zijn. Vanuit de ‘shack’ zal het Antwerpse Zuid, Berchem en zelfs Hoboken sneller kunnen beleverd worden.

“Otomat heavenly pizza shack” is open van maandag tot en met donderdag van 15 tot 22 uur, vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 12 tot 22. Bestellen kan via www.otomatshack.be