Exclusief voor abonnees “Opgelet, drugsinvoerder heeft 120 kg cocaïne gestolen. Beloning van 100.000 euro, levend of dood”: met dossier ‘Makreel’ komt één van grootste Antwerpse drugsbendes voor de rechter Patrick Lefelon

08 augustus 2020

06u06 0 Antwerpen Op 8 oktober is het eindelijk zover: dan behandelt de Antwerpse drugskamer AC8 het dossier Makreel, zowat het grootste Op 8 oktober is het eindelijk zover: dan behandelt de Antwerpse drugskamer AC8 het dossier Makreel, zowat het grootste drugsdossier van de afgelopen vijf jaar. Het onderzoek begon in 2014 met een knaller: bij een huiszoeking troffen de speurders 1,2 miljoen euro cash geld in een koffer van een dokwerker. Van de 27 verdachten die het parket dagvaardt, zijn er al twee vermoord.

In 2014-2015, de periode waarover het onderzoek Makreel handelt, speelde de drugsinvoer zich nog grotendeels op rechteroever af. Rederij MSC had zijn thuisbasis aan kaai 730 van het Delwaidedok, met op de parking de fameuze frietbarak Dok 730. Het frituur is er nog, rederij MSC en daarmee ook de drugsinvoer zijn al enkele jaren verhuisd naar het Deurganckdok op Linkeroever.

Het dossier Makreel zet in de verf hoe Antwerpse drugsbendes de waterdragers zijn voor de internationaal opererende Nederlandse drugsmaffia. Zelden is die link tussen Antwerpen en Nederland zo onomstotelijk aangetoond.

Het dossier start op 22 mei 2014. De Nederlandse topcrimineel Gwennette Martha komt met een handlanger een pitabar in Amstelveen buiten. Een BMW komt hard aanrijden, drie in het zwart geklede mannen met bivakmutsen springen eruit en stormen op Martha af. Ze vuren een kogelregen op hem af. Martha wordt met zeer veel kogels in vooral zijn borst geraakt. De lijkschouwer telt later meer dan tachtig schotwonden. Martha is op slag dood. Naast hem ligt een handtasje. Daarin vindt de politie een USB-stick met printscreens van containergegevens van de MSC-terminal in de Antwerpse haven.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen