“Ook spaghetti bolognese op basis van linzen is écht lekker”: Luna (22) opent veganistisch-Italiaans restaurant Annelin Marien

25 september 2020

17u41 0 Antwerpen Spritz, zo heet het restaurant van de half-Italiaanse Luna Trapani (22) op de Oude Koornmarkt. Op de menukaart staan heerlijke Italiaanse gerechten, maar dan ... volledig veganistisch. “Mensen denken bij de Italiaanse keuken aan veel kaas en vlees, maar er zijn ook heel wat authentieke gerechten die plantaardig zijn”, aldus Luna.

In het voormalige ‘t Miniatuurke, het café van Luna’s ouders, startte de jonge onderneemster aan haar avontuur als horeca-eigenares. Ze vormde het pand eerst om tot een Italiaanse aperobar, maar na de lockdown heropende het als een volwaardig Italiaans restaurant. Luna’s mama is Antwerpse, haar papa is Italiaans, en ze groeide op tussen de kookpotten. “Toen ik jong was, hadden mijn ouders een Italiaans restaurant en ik vond koken altijd al leuk”, vertelt Luna. “Die horecafeeling heb ik al van kleins af aan meegekregen, ik was altijd in het restaurant van mijn ouders te vinden. Dat ik ooit zelf in de horeca zou belanden, was dus niet onlogisch.”

Luna is nog maar 22 jaar jong, maar dat hield haar niet tegen haar eigen restaurant te beginnen. “Ik ben in het middelbaar afgestudeerd als schoonheidsspecialiste, maar ik vond mijn draai niet op de hogeschool”, vertelt ze. “Daarom ben ik direct beginnen te werken in de horeca, dat vond ik veel leuker dan studeren. Na nog een tijdje in ‘t Miniatuurke gewerkt te hebben, besloot ik dan ook om mijn eigen zaak te starten.”

Dierenvriend

Maar een doorsnee Italiaans restaurant werd Spritz niet: álles wat in Luna’s keuken wordt gemaakt, is veganistisch. Je vindt er bijvoorbeeld gnocci in saffraansaus met courgete, vegan balletjes in tomatensaus en spaghetti bolognese op basis van linzen. Luna werd bijna drie jaar geleden veganist, en gaf zelfs al een veganistisch-Italiaans kookboek uit, Veganista. “Ik ben altijd al into gezond eten en sporten geweest, en toen de hype van veganisme opkwam, dacht ik: ‘Dat is iets voor mij.’ Uit eerste instantie deed ik het voor de dieren, want ik ben een grote dierenvriend, maar het is ook goed voor de planeet en de gezondheid. Omdat ik opgegroeid ben met de Italiaanse keuken, begon ik manieren te zoeken om mijn lievelingsgerechten veganistisch te maken, en zo groeide het idee voor een kookboek. Mijn doel is om mensen te laten zien dat veganistische gerechten écht lekker kunnen zijn, ook in de Italiaanse keuken. Want die is in België vooral gekend om gerechten met veel kaas en vlees, maar er zijn ook heel wat authentieke gerechten die plantaardig zijn. Die kant van de Italiaanse keuken is bij ons minder bekend, maar daarom niet minder lekker.”