“Ook als oudere mens kan je nog veel”: Paula Marckx bijt spits af in ‘Meer vrouw op straat’ Philippe Truyts

02 maart 2020

15u12 2 Antwerpen Sofie Lemaire laat ons in de nieuwe Canvas-reeks ‘Meer vrouw op straat’ kennismaken met bijzondere vrouwen die een eigen straat of plein verdienen in hun stad of gemeente. Schrijfster Paula Marckx (94) uit Berchem blinkt dinsdag in de eerste aflevering. Marckx heeft nu al eeuwigheidswaarde dankzij het naar haar genoemde arrest dat kinderen van een ongehuwde moeder dezelfde rechten geeft als in een normaal gezin.

Het leven van Paula Marckx leest als een Hollywood-roman met een flinke dosis seks en rock ‘n’ roll. Onvermoeibaar schrijft ze nog steeds boeken om te tonen dat je ‘jonger’ ouder kan worden. Geknipt materiaal was ze voor de Canvas-reeks van Sofie Lemaire. Tv-maker Joris Hessels, die we nog kennen van Radio Gaga, zoomt in op de negen levens van Marckx.

We mogen het voor de uitzending niet verklappen, maar de programmamakers hadden voor Paula een geweldige verrassing in petto, waarbij ze nog eens met volle teugen van een van haar grote hobby’s kon genieten.

Ik wil laten zien dat je als oudere mens nog veel kunt. Ik schrijf nu een boek om aan te klagen hoe senioren worden behandeld. Paula Marckx

“Wat ik op mijn leeftijd doe, doe ik niet om te stoefen met wat ik allemaal nog kan”, vertelt ze. “Ik wil gewoon laten zien dat je als oudere mens nog veel kunt. Ik heb zelf al moeten ervaren hoe senioren worden behandeld in de zorgsector. Wel, ik ben nu bezig aan een boek om een en ander aan te klagen.”

Ongehuwde moeder

‘Meer vrouw op straat’, een programma van productiehuis ‘De Chinezen’, kwam op het idee om wat met Paula te doen toen de Universiteit Antwerpen haar vorig jaar huldigde voor 40 jaar Arrest-Marckx. Marckx was in 1973 een bewust ongehuwde moeder geworden en ontdekte bij de geboorte van dochter Alexandra dat ze haar moest erkennen om de afstamming wettelijk vast te stellen. Een gehuwde moeder hoefde dat niet te doen. Kortom: discriminatie. Paula stapte in 1974 naar de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Het Europees Hof gaf haar vijf jaar later gelijk.

Marckx is wel vaker baanbrekend geweest. In 1966 behaalde ze op de luchthaven van Deurne als eerste vrouw een pilotenbrevet. “Landen en opstijgen mag ik niet. Maar ik kan nog steeds vliegen als copiloot. Schrik je daarvan? Ach, vliegen is gemakkelijker dan autorijden.”

The Beatles

In de jaren ‘60 stuntte Paula ook als journaliste. Zo interviewde ze Spaans dictator Franco – “een eenvoudig mannetje in korte broek” – en The Beatles. Toen ze al in de tachtig was, pakte ze uit met ‘Woefstock’, een soort Werchter voor honden. Schrijven bleef ze ook doen. Vanaf 2007 maakte ze voor de Gazette van Detroit die er in 2018 mee ophield, nog 150 interviews met Vlaamse ondernemers, politici en artiesten.

Je moet met het vorderen der jaren openstaan om alle nieuwe, opwindende, verfrissende dingen in je leven toe te laten Paula Marckx

Na haar boek ‘Jonger ouder worden’ (2017) schreef ze voor Het Laatste Nieuws een aantal columns. “Levenslust en vooral levenslustig blijven ondanks het vorderen der jaren, daar moet je aan wérken. Of beter: je moet openstaan om alle nieuwe, spannende, opwindende, plezante, verfrissende dingen in je leven toe te laten”, was haar goede raad.

Straatnaam

Overigens zou Marckx wel graag vereeuwigd worden met een straatnaam. “En dat kan bij leven ook al. Toots Thielemans (1922-2016) kreeg een straat in Vorst in 2011.”

In de eerste aflevering zit nog ander schoon volk: oud-BRT-omroepster Paula Semer illustreert de rijke carrière van zangeres La Esterella (1919-2011). En er wordt onder meer eer betoond aan actrice Dora Van der Groen (1927-2015), Ocarwinnares Nicole Van Goethem (1941-2000), modeontwerpster Ann Salens (1940-1994) choreografe Jeanne Brabants (1920-2014), verzetsheldin Mala Zimetbaum (1918-1944) en de 17de-eeuwse kunstschilderes Clara Peeters.

Uitzending: dinsdag 3 maart, Canvas, 21.20 uur.