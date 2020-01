“Ontwerp een videogame van nul in amper 48 uur”: Global Game Jam komt terug naar Antwerpen Jan Aelberts

09 januari 2020

16u51 0 Antwerpen De elfde editie van de Global Game Jam komt op 31 januari naar Antwerpen. Bedoeling van het ‘geeky’ festival is om in amper 48 uur tijd een volledig nieuwe videogame in elkaar te boksen.

Global Game Jam voorziet de deelnemers van een slaapplek, eten en, natuurlijk, een plek om te werken. Amper 48 uur krijgen de deelnemende teams die bestaan uit programmeurs, maar ook muzikanten, schrijvers en grafische artiesten.

Wat het thema van de wedstrijd dit jaar is, wordt pas tijdens het event bekendgemeaakt. The Global Game Jam vindt dit jaar plaats in Het Bos op de Ankerrui en start vrijdag 31 januari om 15.30 uur. Zondagavond om 17 uur moet de videogame volledig klaar zijn. Daarna wordt het voorgesteld aan de jury.