“Omaatjes” geven studenten schouderklopje na zware examenperiode ADA

03 februari 2020

16u13 0 Antwerpen Voor de studenten van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) was het de eerste zware dag terug op de schoolbanken na de blok en de examens. Om die start wat aangenamer te maken zorgde de hogeschool voor een opkikkertje: aliens en “omaatjes” gaven de studenten een bemoedigend schouderklopje.

“Het is de start van de derde periode. De dagen zijn koud en donker, de winter duurt lang. Een moment dus waarop onze studenten een opkikkertje kunnen gebruiken”, vertelt Marnicq Mengels, medewerker communicatie. “Daarom nodigden we een improvisatietheater-team uit op onze campussen, bij wie de studenten vrijblijvend een compliment kunnen afhalen. Via Facebook en Instagram roepen we hen op om langs te gaan bij het impro-team op hun campus.”

Op campus Zuid trakteert een groepje bommaatjes de studenten op complimenten, op campus Groenplaats zijn het aliens die de studenten scannen en vervolgens een complimentje geven en op campus Hoboken delen bureaucratische ambtenaren de lofbetuigingen uit.

KdG creëert zo haar eigen complimentendag en werkt hiervoor samen met Compagnie Amai. “We kozen ervoor om met acteurs samen te werken omdat het belangrijk is dat de complimenten origineler zijn dan ‘je hebt mooi haar’ en ‘je kleren zien er leuk uit’. We willen de studenten echt raken met een authentiek en bijzonder compliment. Compagnie Amai staat garant voor grappig, absurd en ontroerend improvisatietheater.”