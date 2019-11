‘Oma Paula’ uit Sesamstraat op 20 november begraven op Schoonselhof Jan Aelberts

14 november 2019

18u37 0 Antwerpen De uitvaartplechtigheid van de overleden actrice Paula Sleyp, bekend van “Sesamstraat”, vindt op woensdag 20 november om 12 uur plaats in zaal Aster van het crematorium van het Schoonselhof in het Antwerpse district Wilrijk. Dat heeft de familie donderdag bekendgemaakt. Sleyp werd 88 en had al enkele jaren gezondheidsproblemen.

Paula Sleyp verwierf al in de jaren ‘60 bekendheid door haar rol als roddeltante Liza in de legendarische BRT-jeugdserie “Kapitein Zeppos”. Haar grootste rol was echter die van Oma Paula in de Nederlandstalige versie van het populaire educatieve kinderprogramma “Sesamstraat”, dat eerder deze week nog zijn vijftigste verjaardag vierde.

Later speelde ze ook nog in de VTM-soap “Wittekerke” en had ze gastrollen in de VRT-reeksen “Thuis” en “Witse”. In 2010 stopte Sleyp met acteren.