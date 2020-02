Exclusief voor abonnees ‘Nog een tram schrappen? We raken er nu al niet meer op’: Antwerpen zet schaar in openbaar vervoer Ann De Boeck

Bron: De Morgen 3 Antwerpen Terwijl de stad wordt opgebroken voor Oosterweel, worden een aantal belangrijke trams in Antwerpen wellicht geschrapt. De ingreep staat haaks op de ambitie om pendelaars uit de auto te krijgen. ‘En we geraken er nu al niet meer op.’

Muzamin (20) woont in de Kapelstraat in Hoboken. Op 5 minuten wandelen van zijn huis heeft hij een tramhalte, maar binnenkort wordt zijn tram op lijn 4 mogelijk geschrapt. Dat moet blijken uit een werkdocument van De Lijn dat in handen viel van reizigersbeweging TreinTramBus. De plannen komen als een koude douche. De Lijn heeft al een belabberde reputatie in de grootste stad van het gewest: te weinig trams, te onbetrouwbare dienstregeling, wankele infrastructuur.

