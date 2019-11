‘Nieuwe’ regel verplicht jeugdspelers naakt te douchen bij Berchem Sport: “Nieuw? Die regel bestaat al 12 jaar” SVM ADA

14 november 2019

18u43 28 Antwerpen Grote consternatie bij de jeugdspelers van voetbalclub Berchem Sport. Spelertjes tot en met de U15 zouden er verplicht worden om naakt te douchen. Tot grote verontwaardiging van trainer Mo, die ook papa is van een van de spelertjes. Volgens hem zijn heel wat ouders tegen de regel. “Maar meneer, die regel bestaat al 12 jaar en nooit kraaide er iemand naar. Nu doet deze trainer alsof iedereen er plots tegen is”, zegt de jeugdvoorzitter.

Commotie bij de jeugd van Berchem Sport. Trainer en vader van een van de spelertjes trok naar de media omdat hij het ongehoord vindt dat spelertjes verplicht worden naakt te douchen. “In de drie jaar dat ik er ben, hebben ze altijd de keuze gehad en was er nooit zever”, stelt trainer Mo. “Nu opeens wordt er gezegd dat wie zich niet aan de nieuwe regels houdt de club mag verlaten”, zegt hij.

Geen nieuwe regel

Maar dat verhaal klopt niet volgens jeugdvoorzitter Dirk Lambrechts. “Die regel bestaat al 12 jaar en nooit kraaide er iemand naar. Integendeel. De kinderen zijn daar helemaal niet mee bezig. We hebben deze regel nu voorgelegd aan Unia en zij zullen controleren of we dit mogen verplichten. Mag het niet, dan zullen we het aanpassen maar we zijn ervan overtuigd dat dit mag”, aldus Lambrechts.

Lambrechts zegt dat het een religieuze kwestie is geworden van de vader die zegt dat zijn geloof het niet toelaat naakt te douchen maar daar heeft de voorzitter geen oren naar. “Kinderen komen om te voetballen, bij te leren en zich te amuseren. Niet om hun geloof te belijden. Bovendien heeft deze trainer in het verleden al voor heel wat problemen gezorgd. Zijn ploeg staat er om bekend weinig discipline te hebben. Op verschillende tornooien werden we als club al aangesproken voor het wangedrag van zijn ploeg”, gaat Lambrechts verder. “Hierover hebben we donderdagavond een gesprek met de trainer.”

Keuze

Lambrechts betreurt de hele zaak. Volgens hem creëer je hierdoor problemen die er eigenlijk niet zijn. “Kinderen zijn helemaal niet preuts. Maar door dit soort van spelletjes creëer je onzekerheid en schaamte bij de kinderen. We hebben de regel ook bewust maar tot de U15 vastgelegd. Kinderen vanaf 16 jaar mogen kiezen of ze naakt douchen omdat je je dan al meer bewust bent van je lichaam.”