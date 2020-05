Exclusief voor abonnees “Niet meer tooghangen? Geen staanplaatsen? Dan blijven we beter dicht”: bruine kroegen Pelikaan en Batavier reageren op heropeningsplan Sander Bral

14 mei 2020

16u24 22 Antwerpen Aan goeie wil om te heropenen in juni, ontbreekt het niet bij de Antwerpse oerkroegen Pelikaan en Batavier, maar uitbater Evi De Greef (33) maakt zich geen illusies. “Openen volgens Aan goeie wil om te heropenen in juni, ontbreekt het niet bij de Antwerpse oerkroegen Pelikaan en Batavier, maar uitbater Evi De Greef (33) maakt zich geen illusies. “Openen volgens het plan van Horeca Vlaanderen ? Dat halen we er nooit uit. Dan kunnen we beter nog even de deuren gesloten houden met steunmaatregelen van de overheid.”

Na het heropenen van musea en dierentuinen zou de volgende versoepeling van de coronamaatregelen wel eens die van de horeca kunnen zijn. Ieders ogen zijn gericht op 8 juni. Zo ook die van Horeca Vlaanderen, dat woensdag met een plan kwam om restaurants en cafés terug te kunnen openen op een veilige manier. Zo zou er in horecazaken voldoende afstand bewaard moeten kunnen blijven en zijn toog- en staanplaatsen verboden, personeel moet mondmaskers dragen en klanten betalen bij voorkeur contactloos.

“Enkel staanplaatsen? Niet meer tooghangen en anderhalve meter tussen alle tafels? Dan blijft er in ons café Pelikaan niet veel plaats meer over”, maakt Evi De Greef (33) een snelle schets, die samen met haar man Yves Klinkhamers (35) met Pelikaan in het historisch centrum en Batavier op het Eilandje twee iconische bruine kroegen uitbaat in Antwerpen. “In Batavier hebben we nog een bovenverdieping, maar ook echt groot is het café niet. De kracht van onze kroegen is het kleine, gezellige, bruine. Daar is sociale afstand houden quasi onmogelijk.”

