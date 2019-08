‘Nepadvocate’ wraakt onderzoeksrechter Patrick Lefelon

13 augustus 2019

20u36 0 Antwerpen Onderzoeksrechter V.H. is volgens ‘nepadvocate’ Samira El M. vooringenomen in haar fraude-onderzoek. De Antwerpse die zich voordeed als advocate, wordt ervan verdacht een Nederlandse zakenman een villa van 1,4 miljoen euro afhandig te hebben gemaakt. Samira E.M. heeft een wrakingsverzoek tegen de onderzoeksrechter ingediend.

De 40-jarige Samira E.M. uit Schoten zit al twee maanden in de gevangenis op verdenking van oplichting van een Nederlandse zakenman uit Schoten. Zij gaf zich ten onrechte uit als advocate en maakte hem zo zijn villa ter waarde van 1,4 miljoen euro afhandig. De man was enkele maanden eerder slachtoffer slachtoffer geworden van een brutale home-invasion en had daarbij een hersenletsel opgelopen. Tijdens dat onderzoek kwam de federale politie erachter dat Samira El M. misbruik maakte van de titel van advocaat. Onderzoeksrechter V.H. stuurde Samira E.M. eind mei voorlopig naar de gevangenis. Daar zit zij nog altijd.

Advocaat Walter Damen die Samira E.M. bijstaat, vroeg dinsdagmiddag aan het hof van beroep om een andere onderzoeksrechter aan te stellen. Naar eigen zeggen is het de eerste keer in zijn 22-jarige carrière als strafadvocaat dat hij zo’n wrakingsverzoek indient. Na een eerste incident bij de politie en enkele weken later een incident op de raadkamer is Damen van mening dat onderzoeksrechter V.H. vooringenomen is tegenover zijn cliënte.

Walter Damen: “De onderzoeksrechter liet zich op de raadkamer op besliste toon ontvallen dat ‘Samira E.M. nog wel meer slachtoffers had gemaakt.’ Dat vond ik bijzonder vreemd want daarover stond er niets in het dossier. De onderzoeksrechter protesteerde ook toen ik een document ten ontlaste van mijn cliënte wilde neerleggen. Ik heb daarover de stafhouder ingelicht. Zelfs als u de wraking afwijst, dan laat ik het daar niet bij.”

“Zwakke argumenten”

De advocaat-generaal wierp een ander licht op de incidenten tijdens de raadkamer. De uitspraak van de onderzoeksrechter over ‘meer slachtoffers’, was anders bedoeld. Zij wilde alleen aangeven dat de raadkamer een contactverbod kon opleggen tussen Samira E.M. en verschillende slachtoffers. Zij had evenmin geprotesteerd tegen de neerlegging van het document.

Volgens het openbaar ministerie was er dus geen enkele reden om onderzoeksrechter V.H. te vervangen. Die mening deelden ook de advocaten van de twee slachtoffers. “Ik vind de aangebracht argumenten maar zwak”, zei advocaat John Maes, die de gewezen vennoot van Samira El M. vertegenwoordigt.

Het hof van beroep heeft acht dagen de tijd om het wrakingsverzoek te beoordelen. Haalt de verdachte haar slag thuis, dan moet de voorzitter van de rechtbank een nieuwe onderzoeksrechter aanstellen. Er zal dan ook bekeken worden of het gevoerde onderzoek al dan niet moet worden overgedaan. Zover is het nog lang niet. Het hof van beroep liet gisteren verstaan dat het wellicht vandaag een uitspraak doet.

Aanstaande maandag verschijnt Samira El M. terug voor de raadkamer die moet beslissen of zij nog langer in de gevangenis moet blijven.