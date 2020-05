“Na Covid-19 ga ik...” Krijtmuur wil mensen verbinden in tijden van corona Annelin Marien

08 mei 2020

13u56 0 Antwerpen ‘De hele dag lachen’, ‘mijn oma knuffelen’, ‘naar den Antwerp gaan’... Sinds 1 mei staat er op de Ankerrui aan cultuurhuis Het Bos een krijtbord waarop voorbijgangers zich helemaal kunnen laten gaan met hun wensen over wat ze zullen doen na de coronacrisis. Het project is een idee van Leonie Delaey (23) van LetsTalkBelgium, in samenwerking met stadsdichter Seckou: “Zeker in deze tijden is verbondenheid belangrijk!”

Het project ‘Lets Talk’ is een sociaal-cultureel project met als kernwaarden het informeren en verbinden van mensen, en laat dat nu net hetgene zijn wat initiatiefneemster Leonie Delaey met het krijtbord aan de Ankerrui wil bereiken. Delaey heeft zich daarbij laten inspireren door de ‘Before I Die Wall’ van Candy Chang: hetzelfde concept, maar met een Covid-19-insteek.

Boodschap van hoop

“De bedoeling is dat iedereen die er passeert, kan participeren en iets op de muur schrijven”, aldus Leonie. “We zijn deze periode allemaal geïsoleerd, we ontmoeten niemand meer, we kunnen enkel nog een korte wandeling maken. Daarom leek het me belangrijk om de publieke ruimte op die manier aan te passen zodat we toch op een bepaalde manier in verbinding kunnen komen met elkaar. En het geeft ook een boodschap van hoop, want op het bord kan je dromen van wat we gaan doen als dit alles achter de rug is.”

Het krijtbord werd al na enkele dagen volgeschreven, maar om iedereen de kans te geven om er iets op te schrijven, wast Leonie het bord regelmatig weer af. “Het is leuk om te zien hoe al die verschillende karakters op één muur worden samengebracht”, aldus Leonie. “Misschien komen er nog wel wat muren bij in Antwerpen!”