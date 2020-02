"Mocro-maffia neemt Borgerhout over" AUTEUR SCHETST VERONTRUSTEND BEELD VAN MAROKKAANSE DRUGSBENDES Patrick Lefelon

25 februari 2020

13u58 0 Antwerpen 'Borgerokko maffia', dat is de titel van het misdaadboek van journalist Raf Sauviller. Het boek geeft een spannend overzicht van 20 jaar drugsmisdaad in Antwerpen. Volgens Sauviller hebben Marokkaanse families uit Borgerhout zich opgewerkt in de internationale drugshandel. De gevolgen zie je op straat. "Ik weet op de Turnhoutsebaan en op het Eilandje tientallen vennootschappen zitten die gelinkt zijn aan drugshandelaars."

"Die Sauviller moet dood!" Dat dreigtelefoontje kwam in oktober 2012 binnen op de redactie van het ter ziele gegane P-magazine. Raf Sauviller had in het weekblad net een portret had geschetst van enkele drugsfamilies in Antwerpen. Het dreigement bleef bij woorden. Toch is Sauvllier nog altijd op zijn hoede. Hij wil zelfs niet met foto in de krant.

Sauviller: "De familie El Yousfi zat achter die doodsbedreigingen, dat weet ik zeker. Die Marokkaanse familie heeft zich sindsdien alleen maar opgewerkt in de drugshandel. Ze zijn klein begonnen, als uithalers van cocaïne in de Antwerpse haven in opdracht van Nederlandse Marokkanen, maar tegenwoordig zijn ze sterk genoeg om eigen coketransporten op te zetten en te financieren."

"De El Yousfi's zijn niet alleen. Steeds meer Marokkaanse families storten zich op de drugshandel. Mét succes. Hun handel draait en brengt massa's geld op dat geïnvesteerd wordt in Marokko of in handelszaken in Antwerpen. Rij maar eens over de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Daar zitten tientallen winkels, theehuizen, broodjeszaken, feestzalen of restaurants die banden hebben met drugsfamilies."

Waar schieten politie en gerecht dan te kort? Zij hebben nooit eerder zoveel drugshandelaars opgepakt en zoveel cocaïne in beslag genomen.

Sauviller: "In het kaalplukken, vind ik. De drugshandelaars kunnen hun crimineel geld zonder veel problemen investeren in Antwerpen of wegsluizen naar Marokko om daar vastgoed te kopen. Zo infiltreren ze in de legale economie. Boekhouders zorgen voor bruikbare vennootschappen die na enkele jaren worden opgedoekt.

Nederland doet dat beter met zijn BIBOB-wetgeving. Burgemeesters gebruiken de wet om vergunningen te weigeren aan verdachte investeerders. Zo houden ze criminele bendes weg uit winkelstraten of uitgaanscentra. In België kan enkel de politie of het gerecht onderzoeken instellen naar witwassen. Een burgemeester heeft die bevoegdheid niet.

Is het ooit anders geweest?

"Nee, zeker niet, Antwerpen heeft een lange traditie als aantrekkingspool voor criminele organisaties. Herinnert u zich het fameuze Hard Rock Café op de Groenplaats dat met veel bombarie in 1995 werd geopend? De twee eigenaars uit Amsterdam waren nauw verwant met een grote Nederlandse drugsbaron. Na twee jaar was het Hard Rock Café failliet en waren de eigenaars met de noorderzon verdwenen. Het is maar één van de vele voorbeelden in mijn boek over hoe drugsbendes in Antwerpen al twintig jaar hun gang kunnen gaan in de legale economie."

U vreest voor Nederlandse toestanden waar afrekeningen in het drugsmilieu tientallen levens hebben gekost. Eén bende hakte zelfs het hoofd van een man en dropte dat op de stoep voor een Nederlandse coffeeshop. Dat zie ik in Antwerpen niet gauw gebeuren.

"Ik zou daar niet zo gerust in zijn. De Marokkaanse drugsfamilies hebben de jongste maanden al zeven keer op mekaar geschoten met machinegeweren. Gelukkig zonder slachtoffer. Toch zijn er al doden gevallen. Denk aan de moord op Najib Bouhbouh aan het Crest hotel (2012) of de moord in een snackbar. En waar is Abdelkader Bouker van de Turnhoutsebaan in Borgerhout gebleven? Nog een van die Marrokanen die als kleine loopjongen begon en uitgroeide tot één van de grootste cokehandelaars in Antwerpen. Zijn laatste wapenfeit was een transport van 320 kg coke, ter waarde van 16 miljoen euro, waarmee hij aan het City Inn Hotel in Borgerhout werd gepakt. Bouker is vorige zomer ontvoerd. Niemand heeft achteraf nog iets van hem gehoord. De kans dat hij nog leeft, is heel erg klein."

Zolang ze mekaar maar uitmoorden, zal het ons een zorg wezen", denkt de gemiddelde Antwerpenaar. Akkoord?

"Helemaal niet. Als drugsbendes hun oorlogen op straat uitvechten, komen ook onschuldige bewoners in gevaar. In Borgerhout is de auto van een bejaarde bewoner al in vlammen opgegaan door een slecht gegooide brandbom. Bewoners durven niet meer buiten komen 's avonds. Wat is het volgende?

De Wever blijft herhalen dat zijn 'war on drugs' zo'n succes is. Drieduizend dealers zijn in drie jaar tijd van straat geplukt. Allemaal goed en wel, maar de grootste en de gevaarlijkste Marokkaanse drugshandelaars heeft hij niet kunnen stoppen. Zij voelen zich meer dan ooit thuis in Antwerpen."