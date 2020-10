Met dossier ‘Makreel’ komt Antwerpens grootste drugsbende vandaag voor rechter; twee verdachten vermoord, één advocaat in de cel

Antwerpen

Vandaag is het eindelijk zover: de Antwerpse drugskamer AC8 behandelt ‘dossier Makreel’, zowat het grootste drugsdossier van de afgelopen vijf jaar. Het onderzoek begon in 2014 met een knaller: bij een huiszoeking troffen de speurders 1,2 miljoen euro cash geld in een koffer van een dokwerker. Van de 27 verdachten die het parket dagvaardt, zijn er al twee vermoord.