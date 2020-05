‘Meest Ondernemende Klas’ van Vlaanderen ligt in Deurne

BJS

07 mei 2020

14u05 0 Antwerpen Enkele klasjes van twee basisscholen in Deurne zijn uitgeroepen tot ‘Meest Ondernemende Klas’ van Vlaanderen. De leerlingen werden geselecteerd door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) na een STEM-gerichte opdracht.

Elk jaar kiest Vlajo de Meest Ondernemende Klas van Vlaanderen, om ondernemingszin bij kinderen te stimuleren. Met een opdracht wil de vereniging zo veel mogelijk kinderen samenbrengen en engageren om als groep boven zichzelf uit te stijgen.

Dit jaar was het uitgangspunt een STEM-gerichte opdracht waarbij creativiteit centraal stond: Vlajo-mascotte Doedel had nieuwe kledij nodig. Kinderen uit kleuterscholen en lagere scholen gingen in heel Vlaanderen met deze opdracht aan de slag, door bijzondere kledingstukken en accessoires te ontwerpen.

Twee klassen kwamen als winnaar uit de bus: de kleuters van stedelijke basisschool Het Land van Nu en de zesdejaars van stedelijke basisschool Het Vliegertje, beide uit Deurne. Zij zullen binnenkort de trofee van Meest Ondernemende Klas 2020 in ontvangst nemen, samen met hun prijzenpakket.