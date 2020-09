“Meest gelezen Vlaamse verhaal ooit”: Tanguy Ottomer overhandigt burgemeester eerste exemplaar van kinderboek ‘Nello & Patrasche’ Annelin Marien

10 september 2020

16u27 0 Antwerpen Vanaf vandaag ligt ‘Nello & Patrasche’ in de winkels, het eerste kinderboek van Antwerps stadsgids Tanguy Ottomer en illustrator Philippe Hosselet. Het allereerste exemplaar mocht burgemeester Bart De Wever in ontvangst nemen, bij het standbeeld van Nello en Patrasche op de Handschoenmarkt.

“Het eerste exemplaar van je boek in je handen houden, is altijd een speciaal moment”, klinkt het ietwat ontroerd bij stadsgids Tanguy Ottomer. Dat eerste exemplaar gaf hij vandaag uit handen aan burgemeester Bart De Wever. “Uit dankbaarheid, want dankzij het stadsbestuur is destijds het beeld van Nello en Patrasche op de Handschoenmarkt gekomen. Onze burgemeester heeft misschien geen jonge kinderen meer, maar Nello & Patrasche is tijdloos: binnen vijftig jaar is dit verhaal nog relevant.”

Ik vind het belangrijk dat zowel kinderen als voorlezende ouders Nello en Patrasche leren kennen, en dat er vanuit Vlaanderen eindelijk met respect naar dit verhaal zal worden gekeken. Tanguy Ottomer

Favoriete verhaal

Een kinderboek stond al lang op het verlanglijstje van Tanguy Ottomer, auteur van foto- en geschiedenisboeken over de stad. En waarover zou dat boek dan beter gaan dan over Ottomers favoriete Antwerpse verhaal: zijn hond heet zelfs Patrasche. “Ik doe al ettelijke jaren ‘Nello & Patrasche-rondleidingen’ in de stad: langs het beeld van Rubens, hij is het grote voorbeeld van Nello, maar ook langs de Melkmarkt waar Nello met zijn grootvader melk ging verkopen en het Stadhuis waar hij meedeed aan een tekenwedstrijd. De tekst voor mijn eerste kinderboek lag dus al lang klaar, al zocht ik nog een tekenaar. Die heb ik gevonden in Philippe Hosselet: zijn tekeningen zijn preciés wat ik wilde, want voor een kinderboek zijn illustraties enorm belangrijk.”

(lees verder onder de foto)

Enorm populair bij Japanners

Hoewel het verhaal enorm populair is bij Japanners, hebben Belgen Nello en Patrasche nooit echt omarmd. “Daarom wil ik het originele verhaal op kindermaat brengen, zodat ook wij van kinds af aan dit prachtige verhaal leren kennen. Het is en blijft namelijk het meest gelezen Vlaamse verhaal ooit, in het buitenland dan. We kennen allemaal wel Roodkapje en Sneeuwwitje, maar onze eigen sprookjes en legendes kennen we niet. Ik vind het belangrijk dat zowel kinderen als voorlezende ouders Nello en Patrasche leren kennen, en dat er vanuit Vlaanderen eindelijk met respect naar dit verhaal zal worden gekeken.”

Je kan ‘Nello & Patrasche’ bestellen op www.beroepsbelg.be.