“Meer cultuur, minder massaal pinten drinken”: Mechelsepleinfeesten lanceren alternatief programma Sander Bral

02 juli 2020

15u59 2 Antwerpen Optredens op een bomvol Mechelseplein, tapkranen die de vraag niet kunnen bijhouden en cafébazen die geld vragen voor de toiletten. De meest vertrouwde taferelen van de Mechelsepleinfeesten zullen er deze zomer niet inzitten. Wél komt het festival met een alternatief cultureel programma dat niet één maar zéven weekends in beslag zal nemen. “Eindelijk opnieuw cultuur beleven met je vrienden- of familiebubbel.”

Stadsfestival Mechelsepleinfeesten, dat deze zomer meer dan ooit getrokken wordt door cultuurhuis De Studio, gooit het over een andere boeg. “We leggen de focus meer dan vorige jaren op de buurt”, zegt Ilja Antonneau van De Studio. “Zo palmen we naast het plein en ons eigen cultuurhuis ook de tulpentuin in aan Sint-Jorispoort en de Sint-Joriskerk zelf. De doelgroep ligt deze zomer naast het vaste concert- en jongerenpubliek ook op gezinnen en kinderen. Zo zullen bezoekers van het plein audiotheater De Potkasten kunnen volgen in ruimtes zo groot als telefooncellen of naar de voorstelling AiAiAi gaan kijken van FroeFroe. Er zullen ook straatartiesten spelen en in de Sint-Joriskerk zijn er concerten, onder andere van de excentrieke operazanger Benjamin Abel Meirhaeghe.”

Kleinschaliger maar langer

De vertrouwde vorm van Mechelsepleinfeesten dat zich traditioneel eind augustus of begin september voordoet, is dit jaar afgelast. “Een plein waar het koppenlopen is en waar alle cafés bomvol zitten, dat kunnen we gewoon niet maken deze zomer”, gaat Ilja verder. “De nadruk ligt dit jaar op kleinere culturele evenementen verspreid over heel de zomer en minder op het samen massaal pinten drinken voor het grote podium.”

Mechelsepleinfeesten speelt zich af van woensdag 8 juli tot en met vrijdag 21 augustus. Alle locaties en de bijbehorende programma’s worden in de loop van de komende weken systematisch gelost door De Studio.

