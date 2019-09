“Meer crèches in rijke wijken? Niet bij ons!”: schepen Ait Daoud verdedigt beleid na onderzoek van universiteit Gent en Leuven David Acke

30 september 2019

13u54 0 Antwerpen Onderzoekers van de universiteiten Gent en Leuven hebben ontdekt dat er meer kinderopvangplekken zijn en gecreëerd worden in rijkere wijken en gemeenten. Schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud is het daar niet mee eens. “In Antwerpen werken we met een uniek systeem. We bekijken op regelmatige basis de noden van onze stad op wijkniveau en zetten die af tegen de beschikbare kinderopvang.”

Als er extra plaatsen bijkomen, dan is dat vaak op plaatsen in een stad of gemeente waar al kinderopvang bestond. Dat zeggen onderzoekers van de universiteit Gent en Leuven. Maar niet in Antwerpen, klinkt het op het kabinet van schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). “De stad Antwerpen houdt via haar regiefunctie daarom sinds vorige legislatuur de touwtjes strak in handen en gaat nu nog verder op die ingeslagen weg.”

Om de noden op wijkniveau in kaart te brengen, werkt de stad Antwerpen via een systeem van clusters. Deze clusters worden jaarlijks herbekeken, om blijvend te kunnen inspelen op actuele noden. “Per cluster kijken we naar het aantal 0- tot 3-jarigen en de reeds beschikbare kinderopvang. Op basis van de kansarmoedegraad, het gemiddeld inkomen en de tewerkstellingsgraad brengen we de exacte noden per wijk in kaart. Niet alleen de globale nood aan kinderopvang wordt bekeken, er wordt ook gekeken naar welke vorm van kinderopvang er moet zijn. Kinderopvang met vaste prijs, inkomensgerelateerde kinderopvang of occasionele kinderopvang”, legt schepen Ait Daoud uit. Volgens de schepen is die werkwijze uniek.

Zelfde weg

Deze legislatuur wil de stad dit pad verder bewandelen. Schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud licht toe: “Bij mijn aantreden als schepen aan het begin van vorige legislatuur waren de noden aan kinderopvang zo enorm, dat het beleid focuste op zo veel mogelijk ondernemers te stimuleren om op te starten. Er werd locatieadvies gegeven om de starters te sturen naar de wijken waar de noden het hoogst waren, maar nu wordt hier een groter gevolg aan gegeven. Met het nieuwe reglement toelagen in de kinderopvang zorgen we voor een nog betere sturing van de opstartende initiatiefnemers. We geven enkel nog overheidssteun wanneer men opstart in een wijk met hoge nood aan kinderopvang.”

De stad beschikt vandaag over 8.003 plaatsen in de kinderopvang, ofwel 2.203 plaatsen meer dan in 2012. “Van deze 8.003 plaatsen is 76 procent inkomensgerelateerd. Antwerpen beschikt over 380 occasionele plaatsen, ofwel 233 extra plaatsen ten opzichte van 2012. In de loop van 2020 komen hier nog eens 45 occasionele plaatsen bij. Een verdere uitbreiding is voorzien in de loop van deze legislatuur”, besluit de schepen.