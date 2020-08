“Medisch corona-afval uit buitenland ingevoerd en opgeslagen in loods in Antwerpse haven”, zegt Vlaams Belang. “Klopt niet”, zegt gouverneur Cathy Berx David Acke

05 augustus 2020

11u53 3 Antwerpen Op de Indaversite in het Antwerpse havendorp Doel wordt mogelijk met coronavirus besmet medisch afval opgeslagen en verwerkt in de verbrandingsinstallatie van het bedrijf MediPower . Volgens Vlaams Belang wordt er echter ook besmet afval zonder vergunning bewaard in een loods van de Mexico Natie. Maar dat klopt niet, zegt gouverneur Cathy Berx.

Wat gebeurt er met al het medisch materiaal dat in aanraking is gekomen met het coronavirus? Denk maar aan medisch materiaal in ziekenhuizen. Het gaat om vochtig risicohoudend medisch afval (RMA) of andere types RMA uit bijvoorbeeld spoeddiensten of operatiezalen, waarop het virus wel degelijk lang kan overleven. Dat RMA kan enkel verwerkt worden in de verbrandingsinstallatie van het bedrijf MediPower op de Indaversite in de haven van Antwerpen.

Maar, zegt Anke Van dermeersch van het Vlaams Belang: “De voorbije maanden lag de aanvoer van Covid-19 RMA ver boven de maximale verbrandingscapaciteit van 250 ton per week, waardoor de Antwerpse gouverneur Cathy Berx op vraag van de Vlaamse regering een veiligheidsmaatregel uitvaardigde om een loods van de Mexico Natie (Blue Star Storage) in de Antwerpse haven te gebruiken als tijdelijke noodopslagplaats voor Vlaams Covid-19 RMA. Zonder vergunning”.

RMA uit buitenland

“Om de huurkosten van de loods, die voor de Vlaamse regering zouden kunnen oplopen tot maar liefst 400.000 euro te dekken, heeft minister Demir er in volle coronacrisis bovendien niets beter op gevonden om tegen betaling ook Covid-19 RMA uit Nederland, Duitsland, Luxemburg en Ierland in te voeren en in de Antwerpse haven op te slaan”, zegt Van dermeersch. “Dergelijke afvaltransporten en opslag van gevaarlijk Covid-19-afval zijn nooit zonder risico. We hebben er dan ook weinig begrip voor dat een Vlaams minister van Omgeving bereid is om onze bevolking aan extra gezondheidsrisico’s bloot te stellen alleen maar om inkomsten te genereren uit de opslag van dit buitenlands Covid-19 afval. Waarom is hier overigens nooit over gecommuniceerd?”

Nieuwe sorteerrichtlijnen

Dat verhaal strookt volgens gouverneur Cathy Berx echter niet met de realiteit. “De Vlaamse Overheid huurde inderdaad tussen 15 april en 15 juli een loods van Mexico Natie in de Antwerpse haven. We werden geconfronteerd met een grote toename van de hoeveelheid RMA omwille van het grote aantal ziekenhuisopnames door de coronapandemie. De enige Vlaamse verwerker van RMA, de Vlaamse verbrandingsinstallatie Medipower van Indaver, had onvoldoende verbrandings- en opslagcapaciteit voor deze toevloed”, zegt Berx. “Maar tegen de tijd dat de loods werd gehuurd, was de hoeveelheid RMA echter weer sterk afgenomen door nieuwe sorteerrichtlijnen voor dat afval. Daarmee konden meer afvalstoffen beschouwd worden als niet-risicohoudend medisch afval (NRMA) en dat kon in een aantal gewone huisvuilverbrandingsovens worden verbrand.”

Bovendien zegt de gouverneur dat het ook toegelaten was om RMA uit het buitenland op te slagen in de loods, maar in de praktijk werd al het ingevoerde RMA meteen afgevoerd naar de Medipower-installatie. “Er werd dus op geen enkel moment ingevoerd RMA opgeslagen in de loods van Mexico Natie.”

Tot slot wijst Berx ook op het feit dat de huurprijs geen 400.000 euro bedraagt maar 160.000 euro.