'MAS in Jonge Handen’ breekt uit het museum met ‘artist in residence’ AMK

03 februari 2020

16u58 0 Antwerpen Het MAS slaat in 2020 met zijn jongerentraject ‘MAS in Jonge Handen’ een hele nieuwe weg in. Wat moet er bewaard worden in het MAS? Wat is volgens jongeren erfgoed en waar vinden we dat in de stad? Met deze vragen en andere gaan jongeren on- en offline aan de slag en inspireren ze een ‘artist in residence’.

‘Mas in Jonge Handen’ breekt in 2020 uit het museum. Met concrete vragen en een oproep voor ideeën rond de collectie trekt het MAS naar alle jongeren van de stad. De bekendste jonge creatievelingen en influencers van Antwerpen zullen hen extra engageren via sociale media. En samen met Vlaams expertisecentrum Arktos stapt het MAS naar scholen en organisaties in de stad om het gesprek over het MAS, de collectie en erfgoed aan te gaan.

Artist in residence

Met al deze input van de jongeren en de MAS-collectie gaat een jaarlijks wisselende ‘artist in residence’ aan het werk. Of het resultaat daarvan nu een evenement is, een collectie-uitbreiding, een ingreep in het gebouw of een installatie, de collectie van het MAS staat altijd centraal. Deze jonge artiest - die binnenkort voor dit jaar wordt bekendgemaakt - zal effectief een atelier krijgen in het MAS waar bezoekers hem of haar ook aan het werk kunnen zien.

“Met de jongerenwerking ‘MAS in Jonge Handen’ en de gloednieuwe jonge ‘artist in residence’ brengen we niet enkel het museum en de collectie dichter naar de jeugd, maar willen we ook de term ‘erfgoed’ een frissere en hippere invulling geven”, vertelt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud.