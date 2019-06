‘Mama’ (35) met kinderwagen besteelt kledingwinkels Sander Bral

15u27 0 Antwerpen Een anonieme politiepatrouille van het wijkteam West werd dinsdag in de Huidevettersstraat aangesproken door een winkelier. De man vertelde dat er net iemand een polo uit de winkel had gestolen en dat een van de medewerkers er achteraan was gegaan. Er werd nazicht gedaan in de omgeving en op de Meir werd de verdachte gespot.

De vrouw was in het bezit van een grote zwarte tas en had een kinderwagen bij. Ze werd gezien op het moment dat ze twee andere winkels binnen ging. Toen ze weer buitenkwam, werd de dame gecontroleerd. In de kinderwagen vond de politie specifiek materiaal dat gebruikt wordt door winkeldieven. De gestolen polo werd niet meteen gevonden.

Gezien het vermoeden dat ze de spullen ergens verstopt had, werd nazicht gedaan in de winkels die ze net bezocht. Daar werden twee gestolen stukken teruggevonden. Er waren genoeg elementen voor de politie om de vrouw van 35 jaar te arresteren. De handtas die ze op zak had, bleek ook eerder in een dure winkel gestolen te zijn.