“Loop zo veel mogelijk op je blote voeten”: kinderen delen hun grote én kleine levenslessen voor nieuw project Stedelijk Onderwijs Caroline Van de Pol

22 augustus 2019

16u22 2 Antwerpen Deze week neemt het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen een video op van kinderen, jongeren en volwassenen die hun levenslessen delen. Deze video zal de aftrap vormen van een vijfjarig project rond actief burgerschap.

Het Stedelijk Onderwijs wilt Antwerpse leerlingen en cursisten stimuleren om actieve burgers te worden door hen meer maatschappelijk relevant onderwijs te geven. “In deze grootstedelijke context zitten we met uitdagingen zoals diversiteit en klimaat waarmee we kinderen willen leren omgaan”, vertelt netwerkdirecteur Pamela Bruers. Dat actief burgerschap zullen leerkrachten niet als een apart vak aanbieden, maar het wordt verweven in de bestaande vakken en in de schoolwerking. “Op die manier maken we onze scholen democratischer, wereldser, rechtvaardiger, diverser en vreedzamer.”

Met filmpjes willen we tonen dat we elkaar wijze dingen kunnen bijbrengen Projectleider Jeroen Lauwers

De naam van dit nieuwe project rond actief burgerschap is ‘Onderwijs is leven’. “De meeste mensen zien onderwijs als een leerkracht die vooraan in de klas kennis doorgeeft, maar kinderen leren ook bij op andere manieren”, vertelt projectleider Jeroen Lauwers. In een stad als Antwerpen waar in klassen vaak tien nationaliteiten bij elkaar zitten, kunnen kinderen veel leren van elkaar. “We willen leerkrachten daarom stimuleren om van de school een plek te maken waar iedereen kan openstaan voor elkaars perspectief.”

Zichzelf blijvend ontwikkelen

Stedelijk Onderwijs wil niet alleen kinderen stimuleren om van elkaar te leren op verschillende plekken in de stad. Ook jongeren en volwassenen moeten de kans krijgen om zichzelf blijvend te ontwikkelen. Zo sluit onderwijs aan op het leven. Een samenleving wordt sterker als iedereen er als actieve burger een bijdrage aan levert. “Die bijdrage vertrekt vanuit kennis, maar ook vanuit eigen inzichten. We gaan daarom voor het project de komende jaren op zoek naar levenslessen van kinderen, volwassenen en bekendheden.” Voor de opname vertellen kinderen over hun levenslessen op verschillende plaatsen in Antwerpen.

Judith (4) deelt in de speeltuin aan de kaaien op het Zuid haar levenswijsheid: ‘Loop zo veel mogelijk op blote voeten want daar word je sterk van’. “Met de filmpjes willen we tonen dat we elkaar wijze dingen kunnen bijbrengen”, vertelt Jeroen. Deze week wordt er nog een opname gemaakt van een vluchteling die sinds kort in België verblijft. Zijn levensles is dat je de kans om te studeren moet grijpen, want in zijn thuisland kon hij niet naar school gaan. Er zullen ook drie 18-jarige meisjes en twee skaters voor de camera vertellen over hun grootste levenswijsheid.

Het filmpje met levenslessen zal begin september te zien zijn op een nieuwe website rond actief burgerschap. De feestelijke opening van het hele project ‘Onderwijs is leven’ zal in oktober plaatsvinden in het MAS.