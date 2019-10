“Loon naar werken” of “pure zelfbedieningspolitiek”? wat vinden partijen zelf van loonsopslag van 42% voor Antwerpse gemeenteraadsleden David Acke

16 oktober 2019

08u34 3 Antwerpen Maandag stemt de gemeenteraad van Antwerpen over het toekennen van 42 procent meer zitpenning voor gemeenteraadsleden van de stad Antwerpen, de districten en de districtschepenen. PVDA schreeuwt moord en brand, N-VA noemt het “loon naar werken”. Maar wat vinden de andere partijen?

Sp.a - voor

“Wanneer je de job van gemeenteraadslid goed wil beoefenen moet je daar heel veel tijd insteken. In die mate dat het mandaat niet combineerbaar is met een andere voltijdse job. Deze stijging valt dus zeker te verdedigen. Bovendien is de stad Antwerpen niet te vergelijken met een kleinere gemeente. Er wordt wel eens gezegd dat de stad klein Vlaanderen is maar de zitpenning die daar nu tegenover staat dekt het nodige werk niet. Daarom zullen wij voor de stijging van de zitpenning stemmen”, klinkt het bij Sp.a.

Met wat je nu verdient, heb je bij wijze van spreke niet genoeg om je babysit te betalen Filip Dewinter (Vlaams Belang)

CD&V - tegen

“Wij gaan vragen om de stemming uit te stellen. Wat ons betreft moeten deze stijgen overal doorgevoerd ofwel nergens. Anders krijg je een groot verschil in zitpenningen in de districten en dat lijkt ons niet gezond. Als onze vraag tot uitstel verworpen wordt, stemmen we tegen. Districtsraadleden worden niet genoemd in deze en ook zij hebben recht op die stijging want zij verzetten, als ze hun werk goed doen, evenveel werk”, vertelt Nahima Lanjri.

Open VLD - niet bereikbaar voor commentaar

Vlaams Belang - voor

“Het gaat om een indexering die Antwerpen gelijkstelt aan andere grote steden als Brussel en Gent waar die verhoging enkele jaren geleden al werd doorgevoerd. Als je kijkt naar de districten waar je 75 euro krijgt is dat niet in verhouding met het geleverde werk. Je bent belast en een deel schenk je nog eens aan de partij. Je hebt bij wijze van spreke niet genoeg om je babysit te betalen. Als oppositiepartij gaan wij hier dus geen punt van maken en gewoon voor de verhoging stemmen”, zegt Filip Dewinter.

Groen - tegen

“In een algemene sfeer van besparingen op alle niveaus, zowel in de stad Antwerpen als op Vlaams en federaal niveau zou het ongepast zijn om onszelf wel een loonsverhoging te geven. Wij stemmen dus tegen het voorstel. Wel geloven we dat de werking van de gemeenteraad nog versterkt kan worden maar dat doe je niet door extra geld te geven. Wel door documenten toegankelijker te maken voor de raadsleden en die ook sneller vrij te geven. Dat bespaart een hoop werk voor iedereen”, zegt Wouter Van Besien.

PVDA - tegen

“Voor de gemeenteraadsleden gaat het van 150 euro naar 213 euro. Dat is een verhoging van 42%. In de tekst van de meerjarenbegroting lezen we dat het stadsbestuur zichzelf een strikte budgettaire discipline oplegt waarbinnen ze de volgende 5 jaar zal werken, aangestuurd door een constante professionalisering van haar organisatie. Dat moeten we dus lezen als: iedereen trekt de buikriem aan, behalve wij zelf. We zullen dan ook overtuigd tegenstemmen, volgende maandag wanneer het voorligt op de gemeenteraad”, zegt Mie Branders.

N-VA - voor

“De reden is: loon naar werken. De districten kregen meer bevoegdheden, dus meer werk op plank en meer verantwoordelijkheden. Als we gemotiveerde vertegenwoordigers willen moet daar een correcte vergoeding tegenover staan. Sommige districten in Antwerpen zijn ook groter dan veel Vlaamse gemeenten, dus het werk is navenant. Bovendien ligt dit in lijn met recente aanpassing en vergoedingen van gemeenten als Mechelen, Vilvoorde, Brugge, Gent”, zegt schepen Koen Kennis.

