"Lang uitgesponnen avondspits" op Antwerpse ring door ongeval richting Gent Sander Bral

09 augustus 2019

19u05 626 UPDATE Op de Antwerpse ring verloopt het verkeer richting Gent vrijdagavond rond 18.45 uur nog altijd erg moeizaam als gevolg van het ongeval dat zich had voorgedaan ter hoogte van het knooppunt Zuid in Berchem. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Door het ongeval, dat rond 15.15 uur plaatsvond, was een vrachtwagen schuin over de weg komen staan, waardoor vier van de vijf rijstroken versperd werden. Het verkeer op de ring kwam daardoor muurvast te zitten.

“De weg is even na 17 uur weer vrijgemaakt, maar in de uren daarvoor is er zo veel file opgebouwd dat het verkeer nog altijd uiterst moeizaam verloopt. We hebben te maken met een heel lang uitgesponnen avondspits”, zegt Peter Bruyninckx, de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Het ongeval heeft de boel volledig in het honderd laten lopen.”

Een moeilijke avondspits in Antwerpen! Op de Ring #R1 richting Gent verspert een vrachtwagen 4 van de 5 rijstroken. Bij dat incident zijn ook 3 auto’s betrokken. Moeizame doorgang, dus lange files en hoge wachttijden. vermijd de zone! pic.twitter.com/KEehOT1nKR Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link