#kooplokaal: 8x online shoppen in coronatijden Annelin Marien

21 maart 2020

08u07 0 Antwerpen Nu bijna alle winkels zeker tot en met 5 april verplicht gesloten zijn, ben je als shopper aangewezen op leuke shops op het web. Wij lijsten negen lokale boetiekjes op, waar je online de beste koopjes doet.

LOT - Antwerpen

LOT is een supergezellige boetiek in de Kammenstraat met steevast een toffe en betaalbare collectie voor modieuze vrouwen. De winkel heeft geen webshop, maar eigenares Marlot probeert tijdens deze tijden toch creatief te zijn, dus doet ze haar uiterste best om haar klanten via de Instagrampagina van LOT te helpen. Regelmatig post ze kleding en accessoires op de Instagramstories van LOT, die je via een simpel berichtje kan bestellen. Gratis verzending in heel België.

www.instagram.com/lotantwerp

Les Jumelles - Antwerpen

Les Jumelles heeft sowieso alleen een webshop, maar tijdens deze periode van coronamaatregelen krijg je maar liefst 20% korting dankzij de kortingscode ‘strongertogether’. Bij Les Jumelles shop je unieke, lokale kledingstukken, schoenen en accessoires die hun (iets duurdere) prijs zeker waard zijn. Bestel je voor 22 uur, dan wordt je pakketje in België de volgende dag al geleverd.

www.lesjumelles.be

Sincerely Valentine - Antwerpen

Dromerige jurken en comfy truien koop je op de webshop van de Antwerpse boetiek Sincerely Valentine. Eigenares Valentine kiest voor haar shop de mooiste kledingstukken uit van lokale en exclusieve merken, voor een heel redelijke prijs. Daarbij verkoopt Sincerely Valentine ook mooie juwelen en hebbedingen voor thuis. Bestel je voor meer dan 75 euro, dan betaal je geen verzendingskosten.

www.sincerelyvalentine.com

Jess Fashion Store - Lier

Fashionista Jess opende nog niet zo lang geleden haar eigen boetiekje in de Antwerpsestraat in Lier. Nu de winkel even gesloten is, kan je op de webshop leuke, stijlvolle kleding voor een betaalbare prijs bestellen. Je vindt er ook accessoires zoals toffe oorbellen of scrunchies voor in je haar, schoenen en kleine interieurartikelen (zeepjes, kussens, of een leuke poster voor aan de muur). Vanaf 50 euro biedt Jess gratis verzending aan, retourneren kan tot 14 dagen na aankoop.

www.jessfashionstore.be

Fest - Duffel

Ook boetiek Fest uit Duffel is in deze tijden creatief met Instagram. Nu de winkel gesloten is, zet eigenares Steffi extra veel foto’s op sociale media met prijzen en maten erbij, zodat ze kleding kan opsturen of zelfs kan komen leveren. De collectie bestaat hoofdzakelijk uit Belgische en Scandinavische merken, je vindt er dus zeker een tof T-shirt of een mooie rok als cadeautje voor jezelf. Voor bestellingen kan je Fest contacteren op 0476/71.08.31 of via hello@feststore.be.

www.instagram.com/fest.store

Othello - Geel/Oud-Turnhout

Op de webshop van Othello, een boetiek voor zowel heren- als damesmode, kan je nog steeds kleding bestellen nu de winkels in Geel, Tessenderlo en Oud-Turnhout gesloten zijn. Met enkele high-endmerken zoals Essentiel, Guess of Liu Jo wordt er voor ieder wat wils thuis geleverd. Als je bestelling een totaalbedrag van 100 euro of meer heeft, dan is de levering gratis. Retourneren kan binnen de 14 dagen.

www.othellokleding.be

Lily - Mechelen

Lily, met als slagzin ‘Life’s Little Luxuries’, heeft naast een gezellig boetiekje in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen ook een uitgebreide webshop. Je vindt er leuke, betaalbare kleren, maar ook schoenen, accessoires, zonnebrillen, handtassen, en noem maar op. De verzendingskosten voor al dat moois vallen weg tijdens de coronacrisis.

shoplily.be

Goldfish - Mechelen

Schattige sandalen, een zomerjurkje of een cool T-shirt: ook jongens en meisjes van 0 tot 16 jaar hebben nieuwe lente-outfits nodig! Goldfish uit Mechelen is een online boetiek voor kids, die kinderkleding verkoopt van gevestigde merken, maar ook van hippe nieuwkomers. Je kan er zelfs communie- of lentefeestkleding vanuit de zetel shoppen. Tijdens de coronacrisis is de verzending gratis.

goldfish.be

Vrou - Boechout

Bij boetiek Vrou uit Boechout vind je betaalbare, kwalitatieve en hedendaagse kleding voor de echte ‘vrou’. Vanaf nu is de winkel 24/24 open op de nieuwe webshop, waarop je een selectie van de collectie kan aanschaffen vanuit je luie zetel. Vrouwen van elke generatie vinden hun gading in het uitgebreide assortiment met verscheidene stijlen. De verzending is gratis.

vrouvolk.be