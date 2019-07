“Kledinglijn begon als hobby, nu willen we ook Frankrijk en Duitsland veroveren”: vier vrienden achter ‘STRØM’ verklaren het succes CVDP

02 juli 2019

15u27 0 Antwerpen Tijdens een zomeravond in 2017 ontstond bij vier Antwerpse vrienden het idee om een kledinglijn op te richten. Ze wilden eenvoudige T-shirts en sweaters met kleurrijke icoontjes verkopen. Hun kledij moest kwalitatief, duurzaam maar ook betaalbaar zijn. ‘STRØM’ werd opgericht als hobbyproject, maar dat liep al snel uit de hand door het grote succes.

Charly, Kristof, Nico en Simon zijn vier vrienden die elkaar leerden kennen tijdens hun studententijd in Antwerpen. ‘STRØM’ is zowel een verwijzing naar Antwerpen als stad van de stroom als naar het Scandinavisch minimalisme. Inspiratie voor hun kledinglijn deden de vrienden op tijdens een citytrip in Kopenhagen, waar ze leuke winkeltjes met minimalistische T-shirts en sweaters zagen.

Tijdens de eerste maanden waren we al blij als we 80 stuks per maand verkochten. Dat waren dan voornamelijk vrienden, familie en kennissen die ons wilden steunen Kristof

Dat de verkoop zo’n groot succes ging worden, hadden ze niet verwacht. “Tijdens de eerste maanden waren we al blij als we 80 stuks per maand verkochten. Dat waren dan voornamelijk vrienden, familie en kennissen die ons wilden steunen”, vertelt Kristof. Hun verkoop steeg snel en de voorbije maand gingen al meer dan 1.000 stuks over de toonbank. Dat succes danken ze aan het authentieke en toegankelijke verhaal dat achter hun merk zit, maar ook aan hun maatschappelijk bewustzijn. Een deel van hun omzet schenken ze aan goede doelen zoals Make-a-Wish en de Plastic Soup Foundation, een organisatie die strijdt tegen de plasticvervuiling van de wereldwijde oceanen, zeeën en rivieren.

Duurzaam en betaalbaar

Duurzaamheid staat centraal bij STRØM. Het gebruikte materiaal draagt het Fair Wear label en de kledij wordt gemaakt in fabrieken met strenge arbeidsvoorwaarden. Het gebruik van plastic in de bedrijfsvoering wordt ook beperkt tot een absoluut minimum. Daarnaast vinden de vrienden het ook belangrijk dat de kledij betaalbaar blijft. De T-shirts, truien en zwembroeken worden verkocht via de website https://strom-clothing.com/. Tijdens de maand juli worden ze ook verkocht in zes Juttu pop-up stores in België. Alle modellen zijn unisex, dus zowel voor mannen als voor vrouwen ontworpen.

De vrienden combineren hun kledinglijn met een voltijdse job. Met hun verschillende achtergrond vullen ze elkaar goed aan. Charly en Simon zijn marketeer, Nico doet de sales en Kristof houdt zich als handelsingenieur bezig met de financiën. Strategische beslissingen worden wel steeds met vier genomen.

Toekomstplannen

In de toekomst zouden ze graag de verkopen nog verder opvoeren in Nederland en ook de Franse en Duitse markt betreden. Ze voegden onlangs ook zwembroeken toe aan de collectie en willen dat verder uitwerken. Ondanks de stijgende werkdruk hopen ze hun hobbyproject verder te kunnen zetten. “Het geeft veel voldoening om ergens te komen en mensen die ik niet ken te zien rondlopen in onze kleren. Daarnaast blijft het uiteraard ook een ongelooflijke ervaring om samen met vrienden te kunnen werken aan ons eigen project”, vertelt Kristof.