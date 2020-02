‘Juf Jinnih’ voor de klas: schepen van Onderwijs start in Sint-Jan Berchmanscollege aan lesopdracht in twaalf Antwerpse scholen Philippe Truyts

04 februari 2020

18u15 1 Antwerpen Een Antwerpse schepen van Onderwijs die zélf voor de klas staat: dat hadden we nog niet meegemaakt. Jinnih Beels (sp.a) heeft er wat voor over om de rol van ambassadeur op te nemen voor de duizenden leerkrachten die elke dag het beste van zichzelf geven. Van kleuter tot secundair: in totaal wil ‘juf Jinnih’ twaalf scholen doen, uit alle netten. Ze startte dinsdag in het befaamde Sint-Jan Berchmanscollege. En ja, ze deed dat uitstekend.

Woordsoorten: hoe pak je dat aan in een vierde leerjaar? Hoe maak je het plezierig voor kinderen van die leeftijd? Juf Jinnih had haar les net als een échte leerkracht tot in de puntjes voorbereid. “En reken maar dat daar veel tijd in kruipt, in zo’n lesplan. Daar ben ik echt van geschrokken.”

De leerlingen kregen een tekst te zien over het Gala van de Gouden K’s. Ze moesten de lidwoorden, de bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden onderscheiden. De gelegenheidsjuf had daarvoor een spelletje bedacht: ze liet de kinderen een rode, blauwe of groene kaart omhoog steken. En ze mochten op hun stoel staan. Een hit, natuurlijk. Mocht iemand twijfelen aan de kennis van negenjarigen: turnster Nina Derwael en zanger Niels Destadsbader kenden ze allemaal, de woordsoorten ook.

Het was plezant, maar ik besef nu hoe uitdagend lesgeven is voor wie elke dag voor de klas staat. Ik ga straks naar huis en hoef morgen niet te komen. Jinnih Beels (sp.a)

Na het vierde volgde nog een klas van het eerste leerjaar. Met als onderwerp: groente en fruit. “In een eerste jaar geef je totaal anders les, maar ik vond het in beide gevallen plezant. Maar wel in het volle besef hoe uitdagend het is voor wie elke dag voor de klas staat. Ik ga straks naar huis en hoef morgen niet op te draven.”

400 vacatures per jaar

Iedereen weet het onderhand: onze scholen schreeuwen om voldoende én goede leerkrachten. Alleen al in het basisonderwijs verwacht men de komende vijf jaar telkens 350 tot 400 vacatures. Vorige maand lanceerde Beels nog het idee voor een tv-programma over het onderwijs à la Kamp Waes. De sollicitaties voor de Special Forces stroomden binnen. “We gaan een campagne uitwerken. Volgend schooljaar willen we die uitrollen. We kijken onder meer naar leerkrachten om de campagne te duwen. Dat ik nu les ga geven in twaalf scholen, kun je een precampagne noemen.”

Beels ging niet over één nacht ijs voor haar opdracht. “Ik heb stages gedaan, ben gepasseerd bij KdG en AP Hogeschool. Om aan voldoende leerkrachten te geraken, moeten we zeker inzetten op zij-instromers: mensen die uit een ander beroep komen. Wat ik nu ook zo’n beetje doe.”

Men denkt nog te veel over onderwijs zoals 40 jaar geleden. Zo lopen we achter op de maatschappelijke evolutie. Jinnih Beels (sp.a)

Geen wonderoplossing

Volgens Beels staat de toekomst van de hele samenleving op het spel. “Er is geen wonderoplossing voor het lerarentekort. De sleutel ligt bij de Vlaamse regering. Maar binnen de Onderwijsraad gaan we wel bekijken hoe de job zo positief mogelijk kan worden belicht. Want: als je geen sterke leerkrachten voor de klas kunt zetten, is er ook geen kwalitatief goed onderwijs. Bovendien denkt men over onderwijs nog te veel zoals 40 of 50 jaar geleden. Zo lopen we achter op de maatschappelijke evolutie, met veel meer diversiteit.”

“Les geven aan kinderen is zeer relevant voor mij: de eerste zes jaar van mijn leven speelde zich in India af. Vergeleken met België was daar niets. Ik heb nadien véél te danken gehad aan bepaalde leerkrachten. Anders zou ik hier niet hebben gestaan.”