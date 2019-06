‘Johnny Cash’ en twee kompanen in cel voor invoer 1,1 ton coke Patrick Lefelon

18 juni 2019

05u00 4 Antwerpen Dokwerkers Nawil T. (32), bijgenaamd ‘Johnny Cash’, en zijn collega Jamal T. (40) zitten in de cel op verdenking van hulp bij de invoering van ruim 1,1 ton cocaïne. Ook een derde man Abdelatif J. die bij een expeditiebedrijf werkt, is aangehouden.

De twee dokwerkers werden vorige woensdag opgepakt. Zij worden in verband gebracht met een drietal transporten van cocaïne-invoer. Een eerste transport werd eind vorig jaar tegengehouden in Brazilië. De autoriteiten daar haalden toen een kleine vracht van 80 kg cocaïne uit een container, verpakt in 22 pakken.

Twee andere vrachten doken op in de Antwerpse haven op kaai 1742 van de MPET-terminal. In januari ging het om een lading van 405 kilo cocaïne en in april nog eens om een lading van 750 kg coke. De twee dokwerkers zouden containers hebben verplaatst, zodat de lading uit de Zuid-Amerikaanse containers kon worden overgeladen in een Europese container. Die worden veel minder gecontroleerd door de scanners van de douane.

Nawil T. werkt al jaren als straddler-chauffeur aan de Antwerpse haven. Zijn collega Jamal T. is een dokwerker die op de kaai ‘potten steekt.’ Nawil T. die zichzelf “Johnny Cash” noemt op sociale media, verscheen gisteren voor de raadkamer. Zijn aanhouding werd met een maand verlengd.

Kompaan Jamal T. vroeg uitstel. Zijn advocaat Johan Platteau had het gisteren te druk met de verdediging van Dries Van Langenhove, de omstreden voorzitter van de rechtse studentenbeweging Schild & Vriend. Jamal T. blijft in de cel en verschijnt volgende week opnieuw voor de raadkamer.

De rol van de derde man in het verhaal is minder duidelijk. Abdelatif J. werkt voor een expeditiebedrijf en beweert helemaal niets met de cocaïnehandel te maken te hebben.

Ontvoerd

De opgepakte “Johnny Cash”, Nawil T., deed eind vorig jaar al van zich spreken. Een drugsbende ontvoerde hem toen een container met een lading drugs was verdwenen. Dokwerker Nawil T. zou wel geld geïncasseerd hebben om de lading uit de container te helpen halen, maar uiteindelijk kwam er niets van terecht. De bende zou zijn geld terug geëist hebben. Nawil T. werd na enkele dagen weer vrijgelaten maar moest wel een flink pak slaag incasseren.

Zelf beweert Nawil T. dat hij werd ontvoerd omdat hij juist geweigerd had om hand-en spandiensten te leveren aan de drugsbende. In elk geval is ook de ontvoering een onderdeel van het huidige gerechtelijke onderzoek.

Het Antwerpse parket geeft voorlopig geen commentaar op het onderzoek. De federale gerechtelijke politie is nog volop op zoek naar de opdrachtgevers van het drietal dat nu is aangehouden. Eén van de verdachten die nog gezocht worden is Michaël M., de gewezen zaakvoerder van het (gesloten) restaurant Al Dente op de Vlaamse Kaai. Hij kwam in 2015 al in aanraking met het Antwerpse gerecht tijdens het onderzoek Makreel. Dit netwerk van cocaïne-invoerders draaide rond Abdelilah E.M., bijgenaamd Black, met wie de gezochte Michaël M. dagelijks contact had. Na zijn arrestatie in 2015 vluchtte M. naar het buitenland.