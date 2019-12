Johan Klaps (N-VA) over moeilijke keuze tussen politiek en carrière als zelfstandige: “Kans dat ik Ludo Van Campenhout als schepen opvolg, is kleiner dan nul”



Philippe Truyts

21 december 2019

12u02 0 Antwerpen Het is de vraag van een miljoen geworden: wie volgt bij N-VA in Antwerpen Ludo Van Campenhout op als schepen? Begin januari weten we het, maar het zal niet de politiek meest logische kandidaat zijn: fractieleider Johan Klaps (49) kiest definitief voor zijn carrière als zelfstandig consultant. “Zes maanden geleden zou ik nog ‘ja’ hebben gezegd.”

“Schrijf maar op: de kans dat ik alsnog toezeg voor een schepenmandaat, is kleiner dan nul.” We kunnen het dan maar beter geloven, van iemand met pakken ervaring in de financiële sector. Even terug naar december 2018. N-VA verlaat de federale regering omdat de partij niet kan leven met het Marrakesh-migratiepact. Jan Jambon is minister af en neemt zijn zitje in de Kamer opnieuw in. Exit Johan Klaps.

Top 5 nodig

Klaps: “Ik vroeg de partijtop: wat nu? Terugkeren naar de oude job in de privé kon niet. Ik had mijn AXA-kantoor in 2014 verkocht. Bart De Wever stelde me gerust: ‘Maak je geen zorgen’. Dat hield steek: ik was in Brussel de liaison tussen het Antwerps bestuur en de kabinetten. Bart beloofde me een verkiesbare plek in mei. Ik kan rekenen en wist dat ik op de lijst een plek in de top 5 nodig had. Een stemmenkanon ben ik met mijn profiel (beredeneerd, oerdegelijk, red.) nooit geweest. Iemand als Koen Metsu, die op 8 terechtkwam, is megapopulair, Peter De Roover was lijstduwer én dan heb je nog de Kempenaren op de lijst. Die stemmen altijd voor elkaar.”

Klaps kreeg de zevende plaats. “De droom was uit. De Wever sprak dat tegen. Hij geloofde rotsvast dat ik verkozen zou worden. Maar dan kwam de uitslag. We haalden in de kieskring Antwerpen acht zetels. Vijftien kandidaten hadden meer stemmen dan ik. Bart was gechoqueerd.”

Een tijdje geleden belt De Wever me op. Boodschap: we hebben in Antwerpen een nieuwe schepen nodig. Ik heb vriendelijk bedankt. Fantastisch voorstel, fout moment. Zes maanden geleden was ik wél op het aanbod ingegaan Johan Klaps

“Even goede vrienden”

“De partij wilde me niet kwijt. Maar uiteindelijk kwam er geen jobaanbod uit de bus dat concreet genoeg was om ervoor te gaan. In augustus zei ik tegen De Wever: even goede vrienden, maar ik keer terug naar de privésector.”

Klaps werkt nu als zelfstandig consultant. “Ik doe aan procesmanagement. Ik help bedrijven als die ergens onderweg, bijvoorbeeld met investeringen, ‘vast’ zitten. Als consultant kijk je anders naar het probleem en reik je oplossingen aan.”

“Fout moment”

“Een tijdje geleden belt De Wever me op. Boodschap: we hebben in Antwerpen een nieuwe schepen nodig. Ik heb vriendelijk bedankt. Fantastisch voorstel, fout moment. Zes maanden geleden was ik wél op het aanbod ingegaan. Want het zou mijn droomjob zijn. Véél meer dan wat ik ooit had verwacht toen ik in 2003 een lidkaart van N-VA kocht. Alleen, ik heb een gezin met drie tienerkinderen om aan te denken. Ik keek vijf jaar vooruit. Dan ben ik 54. Ik zou opnieuw op hetzelfde kruispunt staan. Ik had in 2014 al een keer uit ideologische overwegingen heel wat loon ingeleverd. Dat wou ik geen tweede maal doen. Wie zegt er dat we in Antwerpen in 2024 nog de grootste partij zijn en evenveel schepenen mogen leveren?”

Een politiek afscheid komt er echter niet aan. “Ik heb geen enkel probleem met mijn partij. Dankzij die vier jaar in het parlement heb ik veel geleerd. Als het van mij afhangt, blijf ik fractieleider in de gemeenteraad.”

Klaps maakt nog één punt. “Het geroep dat het loon van politici omlaag moet, is bullshit. Ze verdienen te weinig. Al zijn er wel te véél politici. Waarom zou je als talentrijke jongere je privéleven opofferen om op straat te worden uitgekafferd wanneer daar geen deftig loon tegenover staat?”

Opvolging

Over de opvolging van schepen Van Campenhout – die afscheid neemt op 1 oktober 2020 – houdt Klaps de lippen op mekaar. Zelf schoof uw krant eerder al enkele kanshebbers naar voren: Peter Wouters (52), Franky Loveniers (53) en Els Van Doesburg (30). Tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting deze week kwamen onder meer Nathalie van Baren (27) en Koen Laenens (43) aan het woord. Een hint? Het zou kunnen.