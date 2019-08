‘Internet of Things’ is nieuwe graduaatsopleiding van KdG AMK

23 augustus 2019

Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar pakt Karel de Grote Hogeschool uit met een gloednieuw graduaat, 'Internet of Things'. Voorlopig schreven al 26 studenten in.

Silke Ruebens, coördinator van de opleiding, legt uit: “Alledaagse objecten die het internet gebruiken om verbinding te maken met elkaar en hun gebruikers: dat is het Internet of Things. Denk aan koffie zetten met je smartphone, een spiegel die je zegt wat voor weer het buiten is, of een app die een vrije parkeerplaats toont in de buurt.”

Dankzij graduaatsopleidingen kunnen studenten al op 2 jaar tijd een diploma hoger onderwijs behalen. De praktijk krijgt hier meer aandacht dan bij de bacheloropleidingen. “Minstens een derde van het programma spenderen de studenten op de werkvloer: tussen de ontwikkelaars en technici die de nieuwste IoT-toepassingen creëren, bouwen, plaatsen, programmeren, onderhouden... Ook op de campus vervagen de grenzen tussen onderwijs en praktijk. Geen theoretische vakken, geen hoorcolleges, geen examens. Wél coaching, projecten, workshops, simulaties in het hightech IoT labo en continue feedback.”

“Bovendien is Antwerpen de gedroomde uitvalsbasis voor deze opleiding. De stad zet er voluit op in om dé city of things te worden, waar dankzij moderne technologie alles en iedereen met elkaar verbonden zijn. De slimste brains en de nieuwste technologieën zullen hier opduiken. Dat geeft onze studenten een enorme voorsprong”, aldus Silke Ruebens.