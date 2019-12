“In de Brederodestraat hoef je niet bang te zijn” Patrick Lefelon

09u42 1 Antwerpen In december blikken we in 19 verhalen terug op 2019 in de regio Antwerpen. Eén straat haalde dit jaar het nieuws omdat er twee keer een moord werd gepleegd: de Brederodestraat. De beelden van de gruwelijke schietpartij in maart schokten heel Vlaanderen. De moord op een kleermaker in oktober met 40 messteken was al even gruwelijk. Wat is er aan de hand in de Brederodestraat?

Hij houdt er achttien jaar kantoor, dus advocaat Ergun Top weet wat er reilt en zeilt in de Brederodestraat. Over de twee moorden wil hij inhoudelijk niets zeggen, omdat hij betrokken partij is. Hij verdedigt in beide onderzoeken één van de slachtoffers.

Ergun Top: “Na die schietpartij van maart is er wel wat veranderd in de straat. Enkele beruchte nachtcafés zijn failliet gegaan of gesloten door de burgemeester. De buurt was die zaken kotsbeu: nachtlawaai, vechtpartijen, drugshandel, vandalisme,.. Het aantal klachten was niet bij te houden. De schietpartij van maart was trouwens een uitloper van zo’n nachtelijke ruzie. De familie van de daders hadden nachtcafé Memo in de Brederodestraat. Ook die zaak is verdwenen.”

“Geloof mij of niet, maar de Brederodestraat is een veilige, rustige straat, zeker overdag. Hier worden geen bomma’s van hun handtas beroofd of jonge vrouwen lastiggevallen door hangjongeren. De doorsnee Antwerpenaar heeft een verkeerd beeld van de Brederodestraat. Hij kent de straat alleen maar van er met de tram of bus door te rijden. En van de rellen natuurlijk in 2017 toen aanhangers van PKK-leider Ocalan de boel op stelten kwamen zetten en er een massaal straatgevecht losbrak.

Het politieke conflict tussen Koerden en Turken leeft helemaal niet in het dagelijkse leven in onze straat. Het beste pizzarestaurant in de Brederodestraat is Koerdisch maar heeft veel Turkse klanten. De meeste bakkers zijn Koerden maar er komen ook veel Turken. Een slachtoffer van de schietpartij dat ik verdedig, is een Turkse man. Hij is getrouwd met een Koerdische.”

Toch kwam de Brederodestraat begin november weer negatief in het nieuws toen een 54-jarige kleermaker met maar liefst 40 messteken werd afgemaakt in zijn zaak.

“Het slachtoffer was een man uit Charleroi die hier een zaak had opengedaan. En de dader was evenmin iemand uit de buurt van de Brederodestraat. Deze feiten hadden om het even waar in Antwerpen kunnen gebeuren.”

De Brederodestraat is het florerende, gezellige winkelhart van de Turkse gemeenschap - met café Trefpunt als enige Vlaamse uitzondering - maar de buurt errond is wel snel aan het veranderen.

Ergun Top: “Twintig jaar geleden was de Brederodestraat voor Turken zowat de enige straat waar zij typische producten konden komen. Ik ben opgegroeid in Lier. Voor onze schotelantenne of onze tapijten kwamen mijn ouders wel naar de Brederodestraat. De straten errond groeiden uit tot een Turkse wijk.

De jongste jaren is de wijk aan het “verwitten.” Kijk naar de Troonplaats met zijn hippe, Vlaamse koffiebars en restaurants. Als een huis te koop komt, wordt dat bijna altijd door een Vlaams gezin ingepikt. De vastgoedprijzen zijn op hol geslagen. 400.000 euro voor een rijhuis, welke allochtone familie kan dat betalen? De Turkse gemeenschap trekt weg naar het Kiel, Hoboken, Deurne-Noord en oud-Berchem. Voor hun inkopen blijven zij wel naar de Brederodestraat komen. Gelukkig maar.”