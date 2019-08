“In Antwerpen kan niét iedereen stralen”: holebigroep bestickert ‘hypocriete’ regenboogaffiches van stadsbestuur David Acke

02 augustus 2019

15u32 27 Antwerpen Queers Against Pinkwashing vindt de slogan van de stad Antwerpen ‘In Antwerpen kan iedereen stralen' maar niets en kaart dat aan met een stickeractie. “Kan je ook stralen als je Mohammed heet? Of als je een hoofddoek draagt?”, vragen ze zich. “Je lost de problemen niet op met klinkende zinnen, wel met concrete beslissingen.”

Je zal ze misschien al gezien hebben, de kleine proteststickers die prijken op de grote regenboogaffiches van de stad Antwerpen met de slogan ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’. Queers Against Pinkwashing klaagt daarmee aan dat het ophangen van regenboogvlaggen niet betekent dat er ook wordt voldaan aan de rechten van mensen. “Daarom klopt de slogan dat ‘in Antwerpen iedereen kan stralen’ simpelweg niet. Niet iedereen kan stralen in Antwerpen. Er zijn veel mensen die in Antwerpen in een hokje worden geplaatst op veel verschillende manieren. Dat los je niet op met een paar regenboogvlaggen en een mooi klinkende zin. Dat los je op door concrete beslissingen te maken en actie te ondernemen”, klinkt het.

Pinkwashing

Maar wat is ‘pinkwashing’? “Bij ‘pinkwashing’ worden de rechten van mensen uit de LHBTQ+-gemeenschap ingezet als een ‘roze rookgordijn’ om discriminerende maatregelen of schenden van mensenrechten uit andere minderheidsgroepen, toe te dekken. De regenboogcampagne in Antwerpen zien wij als pinkwashing en hypocriet omdat het stadsbestuur zich tolerant en vooruitstrevend noemt, maar intussen wel erg asociale beleidsmaatregelen invoert. Maatregelen die nadelig zijn voor bijvoorbeeld mensen die in armoede leven, mensen die met een handicap leven, mensen die gevlucht zijn enzovoort.” Queers against pinkwashing verwijst bijvoorbeeld naar de recente maatregel dat loketbedienden geen regenboogpin mogen dragen en dat wie Mohammed heet, benadeeld wordt in onze maatschappij. Maar dat probleem wordt volgens schepen Tom Meeuws volop aangepakt. “Het klopt dat Mohammed meer moeilijkheden ervaart wanneer hij bijvoorbeeld een woning wil huren. Met dit stadsbestuur willen we racisme en discriminatie op een structurele manier bestrijden. Daarom werken we aan praktijktesten voor de arbeidsmarkt en huurmarkt die hier eindelijk komaf mee moeten maken. Dit is een primeur voor Antwerpen en daar zijn we best fier op.”

De regenboogcampagne in Antwerpen is hypocriet omdat het stadsbestuur zich tolerant en vooruitstrevend noemt, maar intussen wel erg asociale beleidsmaatregelen invoert. Queers Against Pinkwashing

Antwerp Pride

Ook over het startpunt van de Antwerp Pride heeft de organisatie haar twijfels. Vooral omdat Antwerpen Noord volgens Queers against pinkwashing door het stadsbestuur geviseerd wordt als problematisch. “De organisatie van de Antwerp Pride wil met dit startpunt een brug bouwen naar andere wijken en gemeenschappen waar helemaal geen rechten zijn voor homoseksuelen of waar die niet op de politieke agenda staan. Goed bedoeld maar moeilijk te rechtvaardigen als deze wijken geviseerd worden als problematisch omwille van bevolkingsgroepen die te weinig attitude hebben om een opleiding te volgen en werk te zoeken.” Schepen Tom Meeuws vindt het hoe dan ook een goede zaak dat de Antwerp Pride het Sint Jansplein als startpunt neemt. “We hebben er altijd voor gepleit om het klassieke paradetraject uit te breiden richting Antwerpen-Noord. Het vergt moed om dit ook effectief te doen en de buurt hier actief bij te betrekken. Ik heb dan ook grote bewondering en appreciatie voor de verbindende inspanningen van organisator Bart Abeel.”

Neutraliteit

Met de stickeractie wil de organisatie ook protesteren tegen de de manier waarop de Antwerpse en Vlaamse overheid omgaat met het begrip ‘neutraliteit’. “Ze betrekken neutraliteit vooral op de buitenkant, in plaats van op de inhoud. De nadruk ligt op het gegeven dat de overheid een neutrale uitstraling moet hebben, terwijl volgens ons de nadruk niet zou moeten liggen op een bepaalde uitstraling maar op inhoud. Ze willen een neutraal persoon achter de loketten, maar hoe ziet een neutraal mens er uit? Met de stickeractie willen we aangeven dat het ophangen van regenboogvlaggen niet betekent dat er ook wordt voldaan aan de rechten van mensen.”