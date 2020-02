“In Antwerpen is 30 de max”: stad lanceert campagne over zone 30 BJS

16u59 0 Antwerpen De stad Antwerpen is een campagne begonnen om burgers eraan te herinneren dat in alle Antwerpse woonwijken – zowel binnen als buiten de Singel - zone 30 geldt. De campagne loopt tot 1 maart en heeft per district een andere uitstraling.

De campagne heeft als boodschap ‘In Antwerpen is 30 de max’. In alle districten komen er affiches, met daarop een hartvormige ballon die op een opvallende, warme manier de snelheidsbeperking benadrukt. Per district heeft de campagne een andere uitstraling.

Ook bewoners, bedrijven en scholen kunnen helpen om de boodschap over de zone 30 lokaal te verspreiden. Op deze manier stimuleert de stad samen met haar burgers de verkeersdeelnemers om zich te houden aan de snelheidsbeperking. Bewoners kunnen vanaf 18 februari bij alle stadsloketten, in het EcoHuis en op zaterdagen en zondagen in het paviljoen Antwerpen Morgen aan het MAS een raamaffiche afhalen met daarop de hartvormige ballon en de tekst ‘Hier is 30 de max’. Een andere mogelijkheid is de affiche downloaden op de website van de stad Antwerpen.

Alle woonwijken zone 30

Tijdens de vorige bestuursperiode werden alle woonwijken op het grondgebied van de stad Antwerpen gereglementeerd als een zone 30. Het doel was om er de leefbaarheid te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.

Om te slagen in dat opzet moet de verlaagde snelheidslimiet in de woonwijken ook daadwerkelijk worden nageleefd door de weggebruikers. Een aangepaste snelheidsremmende inrichting van de publieke ruimte moedigt dat aan. Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis: “Daarom hebben de stad en de districten al geïnvesteerd in de heraanleg van woonstraten en het inplanten van snelheidsremmers. Maar het is ook een kwestie van gedragswijziging van weggebruikers. Alleen door respect te tonen voor elkaar maken we Antwerpen verkeersveiliger.”

Meer bewustmaking nodig

In het najaar van 2019 zijn enkele proefprojecten opgestart rond de sensibilisering over zone 30. Uit de resultaten blijkt dat nog meer bewustmaking nodig is om mensen aan te zetten tot hoffelijk rijgedrag.