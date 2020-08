“Ik loste daar een patat waar die Tsjech niet bij kon”: Hobokenaar Rik Larnoe kroont zich tot held in tumultueuze olympische finale

Antwerpen

Vergeet de onvoldragen ‘Gouden Generatie’ die in Rusland twee jaar geleden WK-brons pakte. Voor hét hoogtepunt uit onze voetbalgeschiedenis gaan we terug naar 2 september 1920. Midden een mensenzee op het Kiel pakken we olympisch goud . Held van de match: Hobokenaar Rik Larnoe. Niemand wil die finale missen: fans graven zelfs tunnels onder de omheining om erbij te zijn. “De olympische loopgraven”, titelen de kranten. De Grote Oorlog is pas voorbij.