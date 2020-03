Exclusief voor abonnees “IJsjes scheppen? Ik heb nu wel wat beters te doen”: Antwerpse ijsverkoper sluit zaak … en wordt verpleger Jonathan Bernaerts

19 maart 2020

12u00 0 Antwerpen De bekende ijsjeszaak Borgo Gelato uit Borgerhout sluit de deuren. De coronacrisis heeft zaakvoerder Koen Speltincx (39) doen beseffen dat hij wel wat beters te doen heeft dan ijsjes te verkopen. Hij gaat aan de slag als verpleger. “ Laat ons eerlijk zijn: ijsjes verkopen is geen essentiële dienstverlening, toch?”

Nu de lente in het land is en de temperaturen wat hoger klimmen, verlangen steeds meer mensen naar een verfrissende crème glace. IJsjeszaken zijn bij uitstek geschikt voor ‘take away’ en hoeven van de overheid dus niet dicht. Veel ijsverkopers zwaaien daarom de deuren open of beginnen massaal met levering aan huis.

Voor mijn carrièreswitch was ik dertien jaar lang verpleegkundige. Het grootste deel van de tijd was ik thuisverpleger, maar ik heb ook even in een rusthuis gewerkt Koen Speltincx

Niets van dat bij Borgo Gelato: de populaire ijsjeszaak op het Krugerplein in Borgerhout is dicht. “Rond deze periode is het normaal gezien al redelijk druk”, zegt Koen. “Maar nu de coronacrisis volop woedt, vond ik het niet verantwoord om mijn zaak te openen. Laat ons eerlijk zijn: ijsjes verkopen is geen essentiële dienstverlening, toch?”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Koen Speltincx

Italië