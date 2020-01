‘Iglo van wilgentakken’ in Hof van Liere markeert tien jaar Opleiding Vredeseducatie ADA

23 januari 2020

13u34 0 Antwerpen In de grote binnentuin van het Antwerpse Hof van Liere, het hart van de UA-Stadscampus, staat een metershoge en -brede iglo van wilgentakken. Deze vlechtsculptuur werd door vrijwilligers opgebouwd om het jubileumjaar van de Opleiding Vredeseducatie gepaste luister en meer rucht- en zichtbaarheid te geven.

Bezoekers kunnen plaatsnemen op één van de banken in en om het vlechtwerk en ’s avonds zorgt de aangepaste verlichting voor een gezellige sfeer. De idee van het vlechtwerk is om verbinding te maken: de vrijwilligers, de passanten en de bezoekers worden uitgenodigd elkaar hier te ontmoeten. De sculptuur die het vredeswerk visualiseert, heeft zo ook een sociale functie en is alle dagen (behalve zondag) vrij toegankelijk van 09 tot 21 uur.

De opleiding, een reeks van tien sessies aangevuld met een herfstsessie en een academische opening, biedt uiteenlopende en actuele thema’s die gericht zijn op sensibilisering en vorming inzake het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten.

Op zaterdag 8 februari 2020 vindt in aula C. 204 van de UA-Stadscampus de academische opening plaats van het jubileumjaar met als gastspreker Dirk De Wachter: De kunst van het ongelukkig zijn. Tevens wordt Vredeswijzer 2 voorgesteld, een bundeling van voorbije lezingen en krijgt IDCO het VIA-logo voor ‘Vredes-actieve school’. Een receptie sluit de feestelijkheden.