“Ice tea, ijsjes en een verfrissend voetbad”: Antwerpse woonzorgcentra nemen maatregelen tegen hitte BJS

24 juni 2019

17u25 9 Antwerpen Het kwik steeg vandaag vlot boven de dertig graden en ook de komende dagen belooft het broeiend heet te worden. Het Zorgbedrijf Antwerpen neemt maatregelen om de hittegolf de baas te kunnen.

Ouderen hebben het meest last van de hitte en dus steken ze bij Zorgbedrijf Antwerpen, dat ruim 3.300 serviceflats en 18 woonzorgcentra in Antwerpen telt, een tandje bij. “In elk woonzorgcentrum is een door airco gekoelde én verduisterde ruimte voorzien, waar bewoners naartoe kunnen gaan als ze het op de kamer te warm vinden. De kamers verluchten we ’s morgen goed en daarna worden ze verduisterd”, zegt woordvoerder Pieter Dierckx.

Uiteraard kijkt Zorgbedrijf Antwerpen erop toe dat de senioren genoeg drinken. Dierckx: “We doen extra drankrondes en bieden naast water ook ice tea aan. Wie het kan gebruiken, geven we ook een verfrissend voetbad. In sommige van onze woonzorgcentra zijn er zelfs ijsjes die voor afkoeling zorgen.”

Naast woonzorgcentra beheert Zorgbedrijf Antwerpen ook serviceflats. “Daar wonen de bewoners zelfstandig”, zegt Dierckx. “Maar toch gaan we tijdens warme dagen in de serviceflats rond met dranken. Het is ook een vorm van sociale controle. We kunnen dan meteen checken of alles in orde is.”