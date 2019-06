“Hotelpersoneel kreeg zwijggeld van tienerpooiers” Patrick Lefelon/Belga

19 juni 2019

21u30 2 Antwerpen Een tienerpooier (28) riskeert tot 10 jaar cel omdat hij een 16-jarig meisje in de prostitutie zou hebben gedwongen. Het slachtoffer werd vastgehouden in Hotel Le Sud in Antwerpen, waar ze klanten moest ontvangen. Ook drie hotelmedewerkers zouden uit de prostitutie-activiteiten munt hebben geslagen. Voor hen werd één jaar cel geëist. Het hotel moest door deze feiten een maand zijn deuren sluiten van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De feiten kwamen op 9 oktober 2018 aan het licht, toen in het Nederlandse Eindhoven een Mini Cooper werd tegengehouden, die de avond voordien aan Hotel Le Sud gestolen werd. In de wagen zaten Orhan H. (26), Suan B. (19), Aisha R. (23) en het slachtoffer.

Het meisje vertelde de politie dat ze door Orhan H. en Aisha R. in het hotel werd vastgehouden en dat ze zich van hen moest prostitueren. Ze had het stel een week eerder leren kennen via haar vriend Suan B. Hij had haar bij hen achtergelaten en nog diezelfde avond moest ze met drie mannen seks hebben. “Nu ben je een hoer”, zou Orhan H. gezegd hebben.

De volgende dag werd ze meegenomen naar Hotel Le Sud. Aisha R. plaatste een seksadvertentie met pikante foto’s van haar, waarna de tiener drie klanten per dag moest ontvangen. De 3.500 euro die ze zo verdiend had, moest ze afgeven. Als het slachtoffer een klant weigerde, werd ze door Orhan H. geslagen, soms zelfs met een riem.

Op 8 oktober 2018 hadden de beklaagden een klant gedrogeerd, zodat ze er met zijn Mini Cooper, geld en gsm vandoor konden gaan. De man deed meteen aangifte en de wagen kon gelokaliseerd worden in Eindhoven, waarna het slachtoffer uit de klauwen van de beklaagden gered kon worden.

“Geef mij tweede kans”

Uit verder onderzoek bleek dat ook drie receptionisten van 20, 24 en 68 van Hotel Le Sud geld zouden hebben verdiend aan de tienerprostitutie. Ze hadden iedere klant - negentien volgens de camerabeelden - 20 euro laten betalen.

“Volgens de receptionisten is dit het standaardtarief voor wanneer er iemand extra bleef overnachten, maar de klanten waren na een half uurtje alweer weg, dus die uitleg houdt geen steek. Ook hun bewering dat ze niets wisten van de prostitutie-activiteiten is ongeloofwaardig. Na iedere klant kwamen Aisha R. en het slachtoffer verse lakens vragen. Dan lijkt het mij toch wel vrij duidelijk wat er daar gaande was”, zei de procureur. Ze vorderde de verbeurdverklaring van de 380 euro die de receptionisten ontvangen hadden, alsook van de 3.500 euro die het slachtoffer had moeten afgeven.

Tienerpooier Orhan H. (28), getrouwd op zijn 16de en al drie kinderen, vroeg een nieuwe kans van de rechter. “Mijn cliënt wordt ten onrechte als de leidende figuur omschreven. De rol van de andere verdachten is gelijkwaardig. Geef hem geen uitzichtloze straf”, pleitte zijn advocaat Tim Smet.

Aïsha R. bekende de diefstal van de wagen, maar betwistte dat ze het slachtoffer in de prostitutie had gedwongen. “Ik werkte al als prostituee en zij wilde dat ook doen.” Suan B. ontkende alles en vroeg de vrijspraak.

Voor het slachtoffer werd een provisionele schadevergoeding van 10.500 euro gevraagd, alsook de aanstelling van een deskundige. De man wiens wagen gestolen werd, eist 7.000 euro.

Het vonnis valt op 26 juni.