‘Holidays are coming’: legendarische kersttruck van Coca-Cola staat in Antwerpen Jan Aelberts

28 december 2019

22u05 0 Antwerpen De kersttruck van Coca-Cola hield zaterdagmiddag halt in Antwerpen. De legendarische vrachtwagen komt sinds de jaren ‘90 elke kerstperiode op tv voorbij in de commercial van Coca-Cola. Zaterdag stond hij van 13 uur tot 19 uur aan Club Cabane Winter op Linkeroever.

De iconische truck werd wereldberoemd door de reclame op televisie waarbij de truck door dorpen rijdt en die laat oplichten. Het was Club Cabane op Linkeroever die de Kerstman en de truck uitnodigde. Jong en oud kon een foto of selfie nemen met de Kerstman. Het winterdorp met schaatsbaan en overdekte en verwarmde speeltuin is nog open tot 1 maart. De truck is ondertussen alweer vertrokken om een ander dorp te verlichten. Meer info op www.clubcabanewinteredition.be.