“Hey prinses Elisabeth!” Productiehuis Poolhert richt pijlen op kroonprinses voor docu nadat vader koning Filip na twee jaar niets van zich laat horen David Acke

24 december 2019

09u13 0 Antwerpen Van koning Filip kreeg productiehuis Poolhert nooit een antwoord en dus richten Marie De Hert en Ellen Pollard zich nu tot prinses Elisabeth. De twee willen een documentairefilm maken over het koningshuis en zien de hoofdrol weggelegd voor onze kroonprinses. “Hopelijk zit zij nog niet vast aan protocols.”

Het was de droom van Marie De Hert en Ellen Pollard van productiehuis Poolhert om een documentaire te draaien over koning Filip. Het koningshuis intrigeert hen al langer. Wat speelt er achter die dikke muren van het paleis in Laken? Dweilt de koning ook wel eens en doet hij de afwas? Met hun camera wilden de twee vriendinnen een eerlijk en menselijk portret maken van onze vorst.

Helaas. Een antwoord op hun kerstboodschappen kregen ze nooit. Ook een korte ontmoeting met een medewerker tijdens een concert in de Carolus Borromeuskerk en een bezoek aan het paleis brachten geen zoden aan de dijk. “Het is duidelijk dat de koning ons voorstel toch niet zo ziet zitten”, vertellen Marie en Ellen. Maar opgeven? Dat zien zij dan weer niet zitten. Daarom richten ze zich dit jaar tot iemand die ze hopelijk wél kunnen overtuigen. Iemand die onze vorst zeer nauw aan het hart ligt en iemand die ons hoop geeft voor de toekomst van ons land.

Prinses Elisabeth

“Onze nieuwe ambitie is om een documentairefilm te maken over prinses Elisabeth, onze eerste vrouwelijke troonopvolgster. Dit jaar verbaasde en ontroerde zij heel het land met de gepassioneerde speech die ze gaf voor haar 18de verjaardag. We voelen ons dankbaar en hoopvol dat zij op een dag onze eerste vorstin zal zijn.”

De reden dat Poolhert een documentaire wil maken over prinses Elisabeth is wel dezelfde. “Het koningshuis blijft een mysterie. Wij zijn ervan overtuigd dat een documentairefilm een unieke kans is voor de koninklijke familie om zichzelf te laten zien aan hun landgenoten. Door de jaren heen hebben we met veel mensen over onze ambities gesproken. We merken dat veel mensen geïnteresseerd zijn in ons vorstenpaar en vooral in de jonge prinses. Zij is het gezicht van haar generatie en van jonge vrouwen wereldwijd. Haar woorden moedigen activisme en hereniging aan. Ze is een voorbeeld voor velen en daarom lijkt het ons de ideale moment om haar stem te laten horen in een authentieke documentaire film die wij met veel passie en toewijding willen maken.”

Geen protocol

Door hun pijlen te richten op Elisatbeth, hopen Ellen en Marie alsnog te slagen in hun droom. “We hopen dat de prinses nog niet vasthangt aan hetzelfde protocol als haar vader. We hopen dat zij ons wil ontmoeten en ons voorstel in overweging wil nemen. Wij zijn een jong en ambitieus productiehuis en manoeuvreren ons ook in een werkomgeving die grotendeels door mannen wordt gedomineerd. Wij kijken op naar de generatie van onze prinses die vecht voor het klimaat en streeft naar gelijkheid.”