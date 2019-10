“Het was een domme fout, de eerste en de laatste keer”: eerste lading Tomorrowland-dealers staat terecht op themazitting BJS

11 oktober 2019

13u21 0 Antwerpen Van de 61 dealers die de politie op Tomorrowland heeft betrapt, zijn er vrijdag negentien voor de rechtbank moeten komen. Ze riskeren tot 30 maanden cel en boetes tot 24.000 euro. “Het was een domme fout, de eerste en de laatste keer”, verdedigde een 21-jarige student uit het Nederlandse Maastricht zich.

Controles met honden, fouilleringen, waarschuwingen op de tickets, banners die drugs ontraden en tonnen voor wie zijn spul op het laatste moment nog anoniem wil dumpen. Ondanks de vele inspanningen om Tomorrowland drugsvrij te houden, viel er de jongste editie een drugsdode te betreuren. Alweer. De derde in amper twee jaar tijd.

Het overlijden van de 27-jarige festivalganger was niet alleen voor de organisatie van Tomorrowland een kaakslag. Dat was het ook voor het gerecht, dat op het dancefestival een nultolerantie voor drugs hanteert. Wie wordt betrapt met softdrugs, betaalt een onmiddellijke minnelijke schikking van 75 euro. Met harddrugs is het 150 euro. De verdovende middelen worden in beslag genomen, de betrapte festivalganger verliest zijn toegangsbandje en wordt meteen van het festivalterrein verwijderd. Dealers worden vervolgd.

61 dealers

Op de jongste editie van Tomorrowland werden in totaal 460 festivalgangers met drugs betrapt. Het drugsondersteuningsteam (DOT) van de Antwerpse politie kon in totaal 61 dealers klissen. Uiteindelijk kregen er 55 een dagvaarding voor een van de drie themazittingen in de Antwerpse rechtbank.

De rechter kreeg vrijdag de eerste elf dossiers voorgeschoteld. Alle beklaagden waren afkomstig uit het buitenland. Het ging om Britten, Nederlanders, een Duitser, een Spanjaard, een Australiër en Italianen, allen tussen 18 en 46 jaar.

Ik beschouw mezelf niet als een dealer, maar ik snap wel dat ik terecht moet staan Beklaagde Oscar D. (21)

Oscar D. (21) uit Maastricht werd op het festival betrapt toen hij vier xtc-pillen aan een jonge vrouw gaf. Hij had zelf nog 11 xtc-pillen op zak, alsook 0,4 gram MDMA, 1 gram cocaïne, 5 centiliter GHB en 155 euro. Het parket vorderde twee jaar cel en 16.000 euro boete.

De student, die zichzelf verdedigde, schrok van de vordering. “Ik heb haar die pillen gewoon gegeven, als een vriendendienst. Zij gaf me 20 euro, ook al had ik daar niet om gevraagd. Ik beschouw mezelf niet als een dealer, maar ik snap wel dat ik terecht moet staan. Het was een domme fout, de eerste en de laatste keer. Ik sta helemaal te trillen.”

De Spanjaard Perez A.C. (46) hoorde twaalf maanden cel en 8.000 euro boete tegen zich vorderen voor het bezit van twee xtc-pillen. De spoorwerker en vader van twee kinderen was voor het eerst op Tomorrowland en wilde iets nieuw proberen. “Het spijt me heel erg. Dit is niet goed gevallen bij mijn familie. Ik weet niet hoe mij dit is kunnen overkomen.”

De Nederlander Mirko R. werd op de camping betrapt, toen hij een groepje festivalgangers aansprak. Hij had 40 xtc-pillen, 14,26 gram MDMA, 6,4 gram cocaïne en 1.250 euro op zak. In zijn auto werden nog 18 xtc-pillen en 4 gram coke aangetroffen. De procureur vorderde voor hem dertig maanden cel en 24.000 euro boete.

“Mijn cliënt ging met een vijftiental vrienden naar Tomorrowland. Het zijn allemaal occasionele drugsgebruikers en ze hadden gezamenlijk drugs gekocht voor eigen gebruik. Hij hield de drugs bij en deelde ze uit. Hij wist niet dat dat strafbaar was, in Nederland is dat allemaal wat meer aanvaardbaar. Ik vraag om een straf met uitstel”, pleitte zijn advocate.

Oplichting

Van de negentien beklaagden waren er vier in persoon aanwezig en werden er twee vertegenwoordigd door hun advocaat. De dertien anderen lieten verstek gaan. Onder hen ook drie beklaagden die vervolgd worden voor oplichting. De drugs die ze bij hadden en wilden verkopen, bleken nep te zijn.

“Hier dreigt het gevaar voor overconsumptie. Als hun klanten daarna échte verdovende middelen in handen krijgen, gaan ze er meer van gebruiken omdat de vorige pillen geen effect hadden”, zei de procureur. Voor hen werden celstraffen van achttien tot dertig maanden gevorderd en boetes tot 16.000 euro.

Alle vonnissen worden op 8 november uitgesproken. Op 15 november en op 13 december volgen de twee andere themazittingen. Op alle zittingen samen staan 55 beklaagden terecht.