‘Het bolleke’ wordt nu ook officieel ‘Bolleke’ Annelin Marien

13 augustus 2019

14u58 5 Antwerpen Met het Bollekesfeest voor de deur heeft Brouwerij De Koninck groot nieuws. Het alombekende ‘bolleke’, vroeger een koosnaampje, heet vanaf vrijdag ook officieel ‘Bolleke’. De naamsverandering gaat gepaard met een limited edition trui van KLEIR, met de slogan ‘ZEGTMORBOLLEKE’.

Tot voor kort heette het bolleke van De Koninck nog gewoon ‘De Koninck’, maar de bijnaam ‘bolleke’ ging al snel een eigen leven leiden onder de Antwerpenaar. “Door de vorm van het glas werd het al snel een ‘bolleke’ genoemd”, zegt Sven Dekleermaeker, meesterbrouwer bij brouwerij De Koninck. “En die bijnaam is nooit meer verdwenen, zelfs in de brouwerij noemden we het zo. Als brouwerij is het natuurlijk super dat een bijnaam van jouw bier zo gaat leven, en omdat toch iedereen ‘bolleke’ zegt, hebben we het dan ook maar officieel zo genoemd.”

Voor alle duidelijkheid, aan het bier zelf wordt niet geraakt. Enkel het glas en het flesje krijgen een ander etiket, en overal waar vroeger De Koninck stond als biernaam, wordt nu Bolleke. Ook op het Bollekesfeest kan je nu dus een officieel Bolleke drinken. “We leven al een tijdje met het idee, maar het Bollekesfeest is natuurlijk het ideale moment om de naamsverandering door te voeren”, zegt Dekleermaeker.

Voor de aankondiging van de officiële naamsverandering van Bolleke De Koninck naar kortweg Bolleke heeft de brouwerij een limited edition trui ontworpen, samen met het jonge Antwerpse kledinglabel KLEIR. KLEIR is een Antwerps kledinglabel opgestart door twee jonge Antwerpse ondernemers, Nick Daelemans (25) en Mathias Vertessen (26). Via hun kledinglabel willen ze hun liefde voor het dialect van ’t Stad meegeven. Met de zin ‘zegtmorbolleke’ geeft de brouwerij z’n fans hun zin. Je kan de trui kopen in de shop van de brouwerij.