“Had ik maar oordoppen gedragen”: districtsschepen Charlie Van Leuffel (N-VA) lijdt aan oorsuizen en ijvert voor betere preventie Stad gaat geluidsmeters aankopen en gratis uitlenen aan organisatoren Philippe Truyts

20 september 2019

15u22 24 Antwerpen Chronisch oorsuizen kan van je leven een hel maken. Vraag het maar aan Antwerps N-VA-districtsschepen Charlie Van Leuffel (30). Ze lijdt al zeven jaar aan tinnitus. Preventie kan veel ellende voorkomen. Via het districtscollege overtuigde ze het stadsbestuur om te investeren in geluidsmeters. Organisaties kunnen die dan gratis ontlenen.

Zaterdag 12 mei 2012. Charlie Van Leuffel, dan nog studente, staat de dag na een feestje in haar badkamer. “Van de ene seconde op de andere hoor ik een hoge ‘piep’. Eerst denk ik: één of ander toestel in huis? Ik dek mijn oren af. Het gepiep blijft. Paniek overvalt me. Ik haast me naar de huisarts. Die schrijft cortisone voor. Vergeefs. Talloze onderzoeken bij specialisten volgen. Met het gevreesde verdict: “Leer ermee leven. Er is niets aan te doen.”

Tinnitus is een plaag. Zeventig procent van de jongeren tussen 18 en 30 jaar heeft er wel eens last van, vijf procent van hen chronisch. Alles samen lijdt twintig procent van de Vlamingen aan een vorm van oorsuizen. In alle mogelijke gradaties.

Omgevingsgeluid

Van Leuffel: “De eerste maanden dacht ik: nóóit lukt het me om ermee om te gaan. Slapen werd moeilijk. Het was een half wonder dat ik door mijn examens raakte. Maar stilaan slaagde ik erin om de ‘piep’ te gaan negeren. Om de slaap te vatten, draaide ik ontspannende, eentonige muziek die na een tijdje stilviel. Omgevingsgeluid creëren is een goede truc. De tinnitus werd een deel van mijn leven. Wel met het besef: hád ik maar oordoppen gedragen op concerten en feestjes. Kón ik de klok maar terugdraaien.”

Begin dit jaar werd Van Leuffel districtsschepen. Voor evenementen en feestelijkheden. “Een mooie kans om iets te doen voor organisatoren. Niet om hen met de vinger te wijzen. Het is fijn om te zien hoe ze onze stad doen bruisen. De meesten houden ook zoveel mogelijk rekening met de opgelegde geluidsnormen. Toch merk ik nog heel wat onwetendheid. Al is een betrouwbare geluidsmeter best duur (1.500-2.000 euro). Daarom leek het me een goed idee dat ons districtscollege de stad zou vragen om een aantal van die meters aan te kopen, zodat ze uitgeleend kunnen worden voor evenementen. Als die overdag plaatsvinden en kinderen tot de doelgroepen behoren, verwachten we dat organisatoren geluidsnormen hanteren die afgestemd zijn op het gehoor van kinderen.”

Elke decibel telt

Het kabinet van schepen Fons Duchateau (N-VA) bevestigt dat er zeker vijf geluidsmeters worden aangekocht. De stad krijgt een Vlaamse subsidie van 40 procent van de kostprijs, met een limiet van 1.000 euro subsidie per toestel. Een hoge kwaliteit is nodig: elke decibel verschil telt. Bij 85 dB geluid kun je de oren maximaal acht uur onbeschermd blootstellen. Elke 3 dB méér halveert die tijd. Bij 100 dB kan al gehoorschade optreden na een kwartier.

Naast de geluidsmeting zou elke organisator volgens Van Leuffel ook kwalitatief goede oordoppen kunnen aanbieden. “Je kan er iets ‘cools’ van maken. Waarom niet met een slogan van de stad? Of waarom pakken we niet uit met een bekend ‘ambassadeur’ die zelf lijdt aan tinnitus? Bart Peeters en Sean Dhondt lijken me daarvoor goede kandidaten.”