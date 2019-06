‘Grootste werf van ‘t Stad’ zet nog één keer deuren open BJS

14 juni 2019

12u54 4 Antwerpen De grootste werf van Antwerpen gaat de laatste fase van afwerking in. Nieuwsgierigen kunnen de Noorderlijnwerf én de archeologische Kipdorpsite zelf ontdekken op zondag 16 juni tussen 10 en 17 uur.

De werken aan de Noorderlijn zitten in de eindfase. Dit najaar gaat premetrostation Opera weer open voor reizigers. Vanaf dan spoort tram 1 van P+R Luchtbal over de Leien en het Operaplein naar het Vlinderpaleis. Ook de tram naar het Havenhuis begint dit najaar te rijden.

De Noorderlijn stelt de werf op zondag 16 juni nog één keer open voor het grote publiek. Archeologieliefhebbers krijgen de kans om te kijken hoe de monumentale stadsmuur, de Kipdorpbrug en het bastion werden geïntegreerd in het tunnelcomplex. Archeologen zijn ter plaatse om meer uitleg te geven over het restauratiewerk en de laatste stappen die gezet zullen worden.

De werf is vrij te bezoeken tussen 10 en 17 uur. De ingang ligt tussen de Franklin Rooseveltplaats en de Violierstraat. Er is een fietsenparking op de site voorzien. Op voorhand inschrijven is niet nodig.

Ook al zit de werf in de afwerkingsfase, toch zijn stevige en gesloten schoenen noodzakelijk. De werfzone wordt maximaal toegankelijk gemaakt, maar om veiligheidsredenen zijn kinderwagens en rolstoelen niet toegelaten.

Meer info op www.noorderlijn.be