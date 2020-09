“Gij denkt dat ge ver gaat komen in het leven, of wa?”: ophef over discussie tussen politie en meisjes in Antwerpen Caroline Van de Pol

09 september 2020

18u31 100 Antwerpen Op Twitter gaan beelden rond van een discussie tussen enkele meisjes en agenten van de Antwerpse politie, waarbij één van die laatsten onder meer zegt dat hij geen linkse preek wenst en dat de meisjes ‘nog ver gaan komen in het leven’. De zaak wordt intern onderzocht.



De beelden werden woensdagmiddag gemaakt ter hoogte van het Sint-Vincentius-ziekenhuis. Daar zaten drie meisjes op grond te eten, toen ze aangesproken werden door de agenten. “Ja, we zaten dicht bij elkaar”, klinkt het op Twitter. “Maar we zitten ook in dezelfde bubbel.”

Blijkbaar werden de meisjes door de agenten aangesproken op het feit dat ze dicht bij elkaar zaten. De start van de discussie is evenwel niet te zien in het filmpje, dat begint bij de uitspraak ‘Je moet mij geen linkse preek geven’. Ook vraagt de agent de meisjes of ze denken dat ze nog ver gaan komen in het leven — met sarcastische ondertoon.

De Antwerpse politie is op de hoogte van het incident, waarvan de beelden intussen vlot circuleren op sociale media. “We keuren de uitspraken van die collega’s niet goed”, aldus politiewoordvoerder Willem Migom. “De zaak werd intern doorgegeven voor verder onderzoek. Zo zal er ook onderzocht worden wat er voorafging aan de beelden. Een formele klacht hebben we nog niet ontvangen, maar we raden de meisjes aan om dat te doen.”