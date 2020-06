‘Geweerschot’ blijkt klapband tijdens politie-achtervolging: bestuurder onder invloed snel gepakt Sander Bral

22u10 1 Antwerpen De politie heeft na een zeer korte achtervolging donderdagavond een man opgepakt in de Pothoekstraat. De man vluchtte weg van de politie nadat hij door een rood licht reed onder invloed van drugs. Hij kon binnen de minuut gearresteerd worden. Buurtbewoners dachten dat er geschoten werd maar de politie kreeg een klapband tijdens de achtervolging.

Een patrouille van de lokale politie wilde donderdagavond een bestuurder controleren omdat hij een rood licht negeerde. De bestuurder dacht daar echter anders over en reed weg van de politie. Nog geen minuut later reed de vluchtende verdachte één van zijn autowielen stuk op de borduur. Ook het politievoertuig kreeg een klapband tijdens de korte achtervolging. Buurtbewoners dachten door de klapband en de politie-actie dat er een schot gelost werd in de straat.

Drugs

“Daar is niets van aan”, benadrukt politiewoordvoerder Willem Migom. “De man kon snel gearresteerd worden na een korte achtervolging - als je het al zo kan noemen - van nog geen minuut lang. De verdachte vluchtte wellicht weg van de politie omdat hij naast het negeren van het rode stoplicht ook nog eens onder invloed reed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken en hij zal het later nog mogen gaan uitleggen aan de politierechter.”

Niemand raakte gewond bij het incident.