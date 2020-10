‘Game of Tones’ heeft smaak te pakken: droogdokken opnieuw decor voor intiem concert Sander Bral

10u04 3 Antwerpen Na een eerste succesvolle editie heeft de reizende concertreeks Game Of Tones de smaak te pakken. In oktober wordt één van de droogdokken aan het Kattendijkdok opnieuw ingepalmd voor een intiem concert. Nadien verhuist de reeks terug zoals van ouds naar de Sint-Catharinakerk in het Begijnenhof.

Ooit al eens een concert meegemaakt in één van de Antwerpse droogdokken? Degenen die erbij waren 6 september met de intieme liveset van de Nederlandse producer ‘Palmbomen II’, wel. De bezoekers van die uitverkochte show reageerden enthousiast, vooral om de locatie.

Maritiem erfgoed

De droogdokken aan het Kattendijkdok maken deel uit van het maritiem erfgoed van de stad. De dokken kunnen al dan niet drooggelegd worden voor de reparatie van schepen. Reizende concertreeks Game Of Tones - die eerder een vaste stek had in de Sint-Catharinakerk in het Begijnenhof - palmt het droogdok aan cultuuredacutief centrum Stormkop opnieuw in voor een intiem concert.

Duizendpoot

Zondag 11 oktober staat saxofonist Mattias De Craene er op de planken. De muzikale duizendpoot is bekend van de bands MCMIII en Nordmann maar treedt recent ook solo op waarin hij experimenteert met minimalisme, natuurgeluiden en hypnotische saxofoonsolo’s.

Beide shows op 11 oktober zijn intussen uitverkocht maar de organisatie maakt extra tickets vrij. In november verhuist Game Of Tones opnieuw naar het Begijnenhof voor het concert van Orphan Fairytale. Meer info over beide concerten hier. Lees meer over muziek in Antwerpen hier.