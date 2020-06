‘Fluisterset’ moet gerechtstolken helpen afstand te bewaren Jonathan Bernaerts

09 juni 2020

15u38 0 Antwerpen De regels van ‘social distancing’ respecteren? Voor gerechtstolken, die tijdens een proces anderstalige verdachten bijstaan, is het allerminst evident. Justitie heeft daarom ‘fluistersets’, met een handmicrofoon en een hoofdtelefoon, gehuurd. De sets worden de komende maand getest, onder meer in de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg én in het hof van beroep.

Verdachten hebben recht op een tolk, zodat ze de juridische procedure waarin ze verwikkeld zijn in hun eigen taal kunnen volgen. Door de coronacrisis worden er momenteel weinig gedetineerden overgebracht, waardoor het aantal tolkopdrachten serieus is verminderd. Maar voor de tolken die wél aan de slag zijn, is het lastig werken.

Tom Hoorens, woordvoerder van het Antwerpse hof van beroep, beaamt: “Een rechtszaak gaat er soms rumoerig aan toe. Daarom gaan tolken doorgaans dichtbij de verdachten zitten opdat zij hen zouden verstaan. Nu moeten we allemaal afstand houden. Ook de tolken proberen dit zo goed mogelijk te doen, maar gemakkelijk is het niet.”

‘Fluistersets’

Na de coronamaatregelen worden versoepeld en er stelselmatig meer gedetineerden worden overgebracht, springt de FOD Justitie bij. De stafdienst ICT huurde 14 zogenaamde ‘fluistersets’, die bestaan uit een handmicrofoon (voor de tolk) en hoofdtelefoon (voor de verdachte). Door het gebruik van de sets kan de tolk netjes afstand bewaren. Het geluid is ook regelbaar, waardoor de verdachte de tolk goed kan verstaan, ook wanneer die zachtjes spreekt.

De 14 fluistersets die de FOD Justitie huurde, worden nu een maand lang ter beschikking gesteld van verschillende hoven en rechtbanken in ons land. Het Antwerpse hof van beroep krijgt één exemplaar, twee gaan er naar de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg. “Het gaat om een testperiode”, benadrukt Tom Hoorens van het hof van beroep. “We zullen van die periode gebruik maken om bij onze tolken te polsen naar hun ervaringen met de sets. Daarna volgt op basis van de feedback een analyse over het gebruik en het nut ervan.”

Demo

Op de rechtbank van eerste aanleg werden medewerkers maandag al geïnformeerd over de ‘fluistersets’. Kabinetssecretaris Mark Jespers: “Magistraten, griffiers en bodes hebben de kans gekregen om een korte demo van Katalin Balogh, coördinator opleiding Gerechtsvertaler en -tolken aan de KU Leuven, te volgen. Hieruit bleek dat de zittingen met dit systeem kwalitatiever kunnen verlopen, in ‘coronaveilige’ omstandigheden voor de tolk en de anderstalige.”