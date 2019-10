Exclusief voor abonnees ‘Fifty Shades of Grey’, maar dan in het echt: Sofie Schippers debuteert met openhartig verhaal over burn-out Philippe Truyts

25 oktober 2019

17u00 0 Antwerpen Burn-out: al te vaak hangt er nog een taboe rond. De Zandvlietse Sofie Schippers (39), juriste van vorming en moeder van twee, keek het ‘beest’ na enkele helse jaren resoluut in de ogen. Schrijven leverde de bouwstenen voor een oplossing. Ze verrast nu met haar debuut: het openhartige boek ‘Proficiat met je burn-out’. Een cruciaal hoofdstuk is gewijd aan een soort ‘Fifty Shades of Grey’-avontuur waardoor ze van zichzelf vervreemdde. Sofie werd - tijdelijk - Stella.

Echtscheiding. Burn-out. Depressie. Zelfmoordpoging. Kanker. ‘Never waste a good crisis’, hoor je ondernemers wel eens zeggen. De crisis die Sofie Schippers doormaakte, bleek een tweede kans. ‘Ik werd betrapt in een parenclub… sindsdien werd alles anders’, verklapt de cover van haar boek. En dus wilden we er het fijne van weten, bij een koffie in de Biblo, de brasserie in hartje Kapellen.

